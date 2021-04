BPaaS = business process as a service ; IaaS = infrastructure as a service ; PaaS = platform as a service ; SaaS = software as a service.



Note : Les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre.



, a déclaré Sid Nag, vice-président de la recherche chez Gartner.Malgré les tendances macroéconomiques, les offres qui prennent en charge ou fournissent des services de cloud public connaissent une croissance considérable. Le logiciel en tant que service (SaaS) reste le plus grand segment de marché et devrait atteindre 122,6 milliards de dollars en 2021, car la demande d'applications composables nécessite un type différent d'expérience SaaS (voir tableau 1). L'infrastructure en tant que service (IaaS) et le poste de travail en tant que service (DaaS) connaîtront la plus forte croissance en 2021, respectivement 38,5 % et 67,7 %, car les DSI sont confrontés à des pressions continues pour faire évoluer l'infrastructure qui prend en charge le déplacement de charges de travail complexes vers le cloud et les exigences d'une main-d'œuvre hybride.Alors que les organisations se mobilisent pour un effort mondial massif de production et de distribution des vaccins COVID-19, les applications basées sur SaaS qui permettent des tâches essentielles telles que l'automatisation et la chaîne d'approvisionnement sont essentielles. Ces applications continuent de démontrer leur fiabilité dans la gestion des vaccins à grande échelle, ce qui aidera les DSI à valider davantage le passage actuel au cloud., a déclaré M. Nag.Source : GartnerQue pensez-vous des prévisions de Gartner en matières d'adoption du cloud ?