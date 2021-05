Taille du marché du cloud en Europe

Rappelons qu’à l’occasion de la conférence Criteo IA Labs qui s’était tenue à Paris le 3 octobre 2019, le ministre des Finances Bruno Le Maire avait annoncé que la France a engagé les sociétés Dassault Systemes et OVH pour élaborer des plans visant à briser la domination des entreprises américaines en matière de cloud computing et s'attend à avoir « les premiers résultats en décembre 2019 ». « Sur la base de ces résultats, nous voulons construire un cloud digne de confiance pour stocker les données les plus sensibles de nos entreprises », avait-il alors déclaré, ajoutant que le projet serait réalisé au niveau franco-allemand dans un premier temps et éventuellement au niveau européen.En effet, une chose tout de même inquiétante est qu’une loi américaine de 2018 intitulée CLOUD Act pour, soit loi clarifiant l’utilisation légale des données à l’étranger permet aux autorités américaines de disposer des outils juridiques adéquats pour obliger les entreprises aux États-Unis de fournir les données stockées sur leurs serveurs, y compris ceux situés à l’étranger, en cas de mandat ou d’assignation en justice.Laure de la Raudière, députée Agir, la droite constructive de la 3e circonscription d'Eure-et-Loir, avait déclaré : « Je ne veux pas comparer les lois américaines et chinoises, car elles ne sont évidemment pas identiques, mais ce que nous constatons, c'est que des deux côtés, chinois et américain, il y a clairement une pression pour un accès extraterritorial aux données. Cela doit constituer un signal d'alarme pour que l'Europe accélère sa propre offre souveraine dans le secteur des données ».Avec cette réorientation de sa stratégie sur le cloud de confiance, le Gouvernement aurait compris qu’il était impossible de créer des géants à la Française capables de rivaliser avec les Américains et les Chinois. « Nous avons décidé que les meilleures entreprises, je pense notamment à Microsoft ou Google pourraient concéder des licences sur tout ou partie de leur technologie à des entreprises françaises », a déclaré Le Maire lors d'une conférence de presse. Google a déclaré qu'il se félicitait de la « clarification » apportée par le gouvernement français, ajoutant qu'il soutenait « la nécessité de disposer des niveaux de sécurité les plus élevés ».Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, a annoncé la création d'un label qui garantira que les entreprises du Cloud protègent les données. Le label « Cloud de Confiance pour une souveraineté des données renforcée » serait délivré aux entreprises qui offrent des services d'informatique en cloud et qui respectent les principes évoqués par Le Maire, ainsi que d'autres conditions fixées par l'agence française de cybersécurité, l'ANSSI.OVHcloud et Outscale de Dassault Systemes sont deux entreprises françaises qui remplissent déjà ces critères. Certains fournisseurs de services cloud américains collaborent déjà via des partenariats avec plusieurs grandes entreprises françaises, dont l'entreprise de télécommunications contrôlée par l'État, Orange. En fin d’année dernière, le Français OVH a signé un partenariat avec Google Cloud pour proposer Hosted Private Cloud depuis sa propre infrastructure dédiée, une offre compatible avec les technologies open source et entièrement exploitée et gérée en Europe par OVHcloud.« Nous sommes fiers de nous associer à Google Cloud pour fournir conjointement des solutions innovantes qui répondront aux exigences croissantes de l’Europe en matière de souveraineté des données. Il s’agit d’un pas important pour créer une nouvelle proposition de valeur sur le marché européen. En combinant des technologies de pointe pour la communauté des développeurs, tout en renforçant un écosystème d’acteurs unis autour d’un même socle de valeurs est essentiel pour OVHcloud », avait déclaré Michel Paulin, Directeur Général d’OVHcloud.Microsoft a indiqué que c'était une bonne nouvelle pour la transformation numérique de la France « en toute indépendance ». « Voiture autonome, chaînes de production automatisées, robots pour les blocs opératoires : le cloud a investi tous les pans de notre économie et il est plus que jamais nécessaire d’assoir notre souveraineté technologique. En accompagnant la construction de nouveaux outils cloud au niveau français et européen, c’est toute l’industrie française que nous renforçons », explique Bruno Le Maire.Cependant, il faut rester prudent. « Il faut éviter que les données des Français, surtout si elles sont sensibles, se trouvent par inadvertance aux États Unis, en Chine ou attaquées par des cybercriminels », a déclaré la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques. Le gouvernement compte s'appuyer sur ce label pour offrir de nouveaux services numériques. « Dès le 1er janvier 2022, grâce au cloud, nous aurons un système dématérialisé des permis de construire. Actuellement, c'est un dossier papier en 5 exemplaires. Ce ne sera plus qu'un seul dossier », a-t-elle ajouté.« Le cloud est une technologie incontournable et nécessaire à la modernisation de notre société. « Le cloud est une technologie incontournable et nécessaire à la modernisation de notre société. Pour leur compétitivité, les entreprises françaises doivent avoir accès aux outils informatiques les plus performants du monde tout en garantissant un traitement des données respectueux des valeurs européennes : c'est ce que permet aujourd'hui la stratégie nationale Cloud qui renforce notre souveraineté », résume Cédric O, secrétaire d'État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques.