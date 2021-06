La famille Tau VM propose aux clients une combinaison parfaite entre performances, prix et intégration aisée. Les instances T2D, fortes des performances de la troisième génération de processeurs AMD EPYC™, excellent dans les charges de travail telles que, notamment, les serveurs webs, les microservices conteneurisés, le traitement de données, les applications Java® à grande échelle et bien d’autres encore.a déclaré Thomas Kurian, CEO de Google Cloud.a déclaré Dr. Lisa Su, president & CEO, AMD.Les processeurs AMD EPYC™ de troisième génération, les plus performants de leur gamme2, permettent aux clients de Google Cloud d’intégrer de manière transparente les charges de travail à leurs systèmes x86 déjà existants, en permettant aux applications et aux frameworks de fonctionner avec les instances T2D. Ces nouvelles instances sont proposées sous huit formes de VM prédéfinies différentes, avec jusqu’à 60 vCPU par VM et jusqu’à 4 Go de RAM par vCPU, ce qui rend cette technologie parfaite pour les charges de type scale-out.Les processeurs AMD EPYC™ sont au cœur de très nombreuses instances Google Cloud exécutant des charges de travail de tous types : calcul, usage générique, calcul haute performance et informatique confidentielle. Ces instances sont utilisées par des entreprises cloud-native bien connues, couvrant de multiples secteurs et fournissant des instances cloud de haute performance pour leurs charges de travail.Les instances T2D seront disponibles au troisième trimestre.Fondée en 1969 en tant que start-up de la Silicon Valley, l'aventure d'AMD a commencé avec quelques dizaines d'employés travaillant sur des produits semi-conducteurs de pointe. Depuis ces débuts modestes, AMD est devenue une entreprise mondiale qui a réalisé de nombreuses premières industrielles importantes au fil du temps. AMD développe aujourd'hui des produits informatiques et de visualisation hautes performances, pour résoudre certains des défis les plus difficiles et intéressants au monde.​Source : AMD Que pensez-vous de ce choix de Google Cloud ?Quel est votre avis sur processeurs AMD EPYC™ de 3e génération ?