Quatre tendances déterminent l'avenir du cloud public, selon Gartner : l'omniprésence, les écosystèmes régionaux, le cloud durable et intelligent, et l'infrastructure programmable automatisée

Note : Les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre.

Ces quatre tendances sont : l'omniprésence du cloud, les écosystèmes régionaux du cloud, le cloud durable et intelligent en termes de carbone, et l'infrastructure programmable automatisée des fournisseurs de services d'infrastructure et de plate-forme de cloud (CIPS).Henrique Cecci, directeur de recherche senior chez Gartner, a déclaré :Aujourd'hui, le cloud est à la base de la plupart des nouvelles ruptures technologiques, y compris les entreprises composables, et a fait ses preuves en période d'incertitude grâce à sa résilience, son évolutivité, sa flexibilité et sa rapidité. Les environnements hybrides, multiclouds et périphériques se développent et ouvrent la voie à de nouveaux modèles de clouds distribués. En outre, les nouvelles avancées en matière de communications sans fil, telles que la 5G R16 et R17, vont pousser l'adoption du cloud à un nouveau niveau d'utilisation plus large, plus profonde et omniprésente. Des cas d'utilisation tels que l'amélioration des expériences bancaires mobiles et la transformation des soins de santé vont également émerger.Par conséquent, l'adoption mondiale du cloud continuera à se développer rapidement. Gartner prévoit que les dépenses des utilisateurs finaux en services de cloud public atteindront 396 milliards de dollars en 2021 et augmenteront de 21,7 % pour atteindre 482 milliards de dollars en 2022 (voir tableau 1). En outre, d'ici 2026, Gartner prévoit que les dépenses liées au cloud public dépasseront 45 % de toutes les dépenses informatiques des entreprises, contre moins de 17 % en 2021.Tableau 1. Prévisions des dépenses des utilisateurs finaux de services de cloud public dans le monde (en millions de dollars américains), a déclaré Brandon Medford, analyste principal senior chez Gartner.La fragmentation réglementaire géopolitique croissante, le protectionnisme et la mise en conformité de l'industrie favorisent la création de nouveaux écosystèmes de cloud régionaux et verticaux et de services de données. Les entreprises des secteurs financier et public cherchent à réduire les blocages critiques et les points de défaillance uniques avec leurs fournisseurs de cloud en dehors de leur pays.Les régions qui ne sont pas en mesure de créer ou de maintenir leurs propres écosystèmes de plates-formes n'auront d'autre choix que d'exploiter les plates-formes créées dans d'autres régions et de recourir à la législation et à la réglementation pour maintenir un certain niveau de contrôle et de souveraineté. Les inquiétudes des politiciens, des universitaires et des fournisseurs de technologies de ces régions sont de plus en plus vives, ce qui a conduit à des initiatives telles que GAIA-X dans les pays européens.Près de la moitié des personnes interrogées dans le cadre de l'enquête Gartner 2021 auprès des chefs d'entreprise estiment que l'atténuation du changement climatique aura un impact important sur leur activité. Les fournisseurs de services de cloud répondent à cet intérêt croissant pour la durabilité en instituant des objectifs d'entreprise neutres en carbone plus agressifs, ce qui crée de nouveaux défis pour les responsables des infrastructures et des opérations (I&O).Près de la moitié des personnes interrogées dans le cadre de l'enquête Gartner 2021 auprès des chefs d'entreprise estiment que l'atténuation du changement climatique aura un impact important sur leur activité. Les fournisseurs de services de cloud répondent à cet intérêt croissant pour la durabilité en instituant des objectifs d'entreprise neutres en carbone plus agressifs, ce qui crée de nouveaux défis pour les responsables des infrastructures et des opérations (I&O)., a déclaré M. Cecci.Gartner s'attend à ce que les fournisseurs de CIPS de très grande envergure adoptent largement des services de cloud entièrement gérés et dotés d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (ML). Cela permettra d'éliminer rapidement la charge opérationnelle des rôles traditionnels d'I&O dans le cloud public., a déclaré Cecci.Source : GartnerQu'en pensez-vous ?