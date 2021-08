Dans un billet de blog, Scott Manchester, directeur de la gestion des programmes chez Microsoft, a déclaré hier, 02 août, qu'il était « ravi » d'annoncer « la disponibilité générale de Windows 365 et les ressources » qui sont maintenant accessibles pour aider les utilisateurs à démarrer avec le nouveau service de cloud.« Windows 365 introduit une nouvelle façon d'expérimenter Windows 10 ou Windows 11 (lorsqu'il sera généralement disponible plus tard dans l'année civile) pour tous les types de travailleurs, des stagiaires et entrepreneurs aux développeurs de logiciels et concepteurs industriels », a-t-il ajouté.Selon Microsoft, le PC dans le cloud est spécialement conçu pour répondre aux exigences croissantes des environnements de travail hybrides qui permettent aux employés de partager leur temps entre le bureau et la maison. Le nouveau service permettra aux utilisateurs d'accéder à leurs appareils, y compris les données, les applications et les paramètres, à partir d'un appareil personnel ou professionnel ou d'un téléphone, éliminant ainsi la nécessité de se déplacer avec leur PC.Il est conçu pour offrir une expérience informatique complète par le biais d'un navigateur Web ou d'une application native sur tout appareil disposant d'une connexion Internet active. Les utilisateurs peuvent utiliser Windows 365 à partir d'un PC, d'un Mac, d'un iPad ou de tout appareil mobile doté d'un navigateur, y compris les micro-ordinateurs Raspberry Pi qui commencent à devenir populaires dans l'enseignement. Microsoft disposait déjà d’un produit similaire, Azure Virtual Desktop, mais la nouvelle offre est censée être plus simple à mettre en place et à gérer.Les tarifs officiels, qui manquaient le mois dernier, sont enfin connus. Le principal point d'attention concerne leur caractère évolutif en fonction des caractéristiques souhaitées. La formule la moins chère permet la simulation d'une machine disposant d'un processeur virtuel de 2 Go de RAM et de 64 Go de stockage. Il faudra débourser pour ces performances 20 dollars par mois et par utilisateur avec "Windows Hybrid Benefit", pour l'emploi d'une version Windows 10 Professionnel. Soit le minimum vital.La proposition "Windows Hybrid Benefit" signifie que les utilisateurs disposant de licences existantes peuvent demander une réduction. Ceux qui ne disposent pas d'une licence existante paieront 4 dollars de plus par utilisateur et par mois. A contrario, pour 158 dollars par mois, on peut avoir une machine virtuelle avec 8 CPU virtuels, 32 Go de RAM et 512 de Go de stockage, ce qui est beaucoup plus confortable.Windows 365 sera disponible en deux éditions : Business et Enterprise. Les plans Business sont plafonnés à 300 utilisateurs par organisation, tandis que les abonnés Enterprise peuvent avoir un nombre illimité d'utilisateurs. Microsoft a également planché sur trois offres plus proches des attentes les plus communes.La première, l’offre Basic, propose contre 28,20 euros (environ 34 dollars) par mois la simulation de deux processeurs virtuels, 4 Go RAM et 128 Go stockage. Elle permet un accès au PC Cloud et à la gestion de l’expérience sur Windows365.microsoft.com, l'accès aux versions bureau d'Office, d’Outlook, de OneDrive et de Microsoft Teams (conversations et appels audio uniquement) pour la version Business. Dans la version Entreprise, l'utilisateur a accès à Microsoft Endpoint Manager, la gestion des PC et appareils mobiles.Les versions Standard à 37,30 euros (environ 45 dollars) par mois (deux processeurs virtuels, 8 Go RAM, 128 Go de stockage) et Premium à 60,10 euros par mois (quatre processeurs virtuels, 16 Go RAM et 128 Go de stockage) offrent une prise en charge complète de Teams. Par ailleurs, la version Premium inclut également la prise en charge de Microsoft Visual Studio, de Power BI et de Dynamics 365.Les tarifs du produit Windows 365 Cloud PC peuvent paraître élevés. En réalité, dans le domaine professionnel, ils sont plutôt compétitifs. Chez Amazon, l’offre de PC virtualisé Workspaces démarre à 29 dollars par mois pour 1 vCPU et 2 Go de RAM. Un particulier, évidemment, ne débourserait jamais une telle somme. À titre de comparaison, Shadow*propose des PC de gaming virtualisés sous Windows 10 avec CPU virtuels 4 cœurs/8 threads, 12 Go de RAM et 256 Go de Stockage pour 29,99 euros par mois. Avec Windows 365, il faudrait débourser au moins deux fois plus pour avoir une configuration similaire, et encore il faut faire une croix sur la carte graphique.Un programme d’essai gratuit de deux mois avait été proposé afin de tester les différentes offres proposées par Microsoft pour Windows 365 Cloud PC. Cependant, un jour seulement après le lancement du programme, Microsoft l’a interrompu en raison d'une « réponse incroyable ». Le changement a été annoncé par Scott Manchester, qui a publié un post dans la journée de mardi sur Twitter.« Nous avons vu une réponse incroyable à #Windows365 et devons suspendre notre programme d'essai gratuit pendant que nous mettons à disposition une capacité supplémentaire ».Windows 365 fonctionne sur le Cloud de Microsoft, vous pouvez profiter d'une expérience de démarrage instantané sur n'importe quel appareil, et vous pouvez reprendre là où vous vous étiez arrêté, car l'état de votre Cloud PC reste le même, même lorsque vous changez d'appareil. Étant donné que le service s'exécute sur des serveurs distants, il vous expose également à des problèmes de disponibilité et de ressources de ces serveurs.Microsoft dit avoir suspendu les nouveaux essais gratuits pour permettre à l'entreprise de disposer d'une nouvelle capacité de serveur, et encourage ceux qui sont intéressés à s'inscrire pour être informés de la reprise des essais gratuits.Sources : Microsoft ( 1 2 ), Tweet Que pensez-vous des offres Windows 365 ?Les prix conviennent-ils à votre entreprise ? Allez-vous prendre des abonnements ?