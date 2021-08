L'étude, menée auprès de plus de 300 responsables informatiques, dont 70 % d'entreprises de plus de 1 000 employés, montre une expansion rapide et une dépendance aux services AWS, tout en mettant en évidence les failles de sécurité de nombreuses organisations.Il en ressort notamment que 64 % des personnes interrogées dans le cadre de l'initiative DevOps déploient de nouveaux services de charge de travail chaque semaine, voire plus fréquemment. 78 % des entreprises utilisent AWS dans plusieurs régions (40 % dans au moins trois) et 71 % des personnes interrogées déclarent utiliser plus de quatre services AWS (tels que S3, EC2, IAM, etc.).Il en ressort notamment que 64 % des personnes interrogées dans le cadre de l'initiative DevOps déploient de nouveaux services de charge de travail chaque semaine, voire plus fréquemment. 78 % des entreprises utilisent AWS dans plusieurs régions (40 % dans au moins trois) et 71 % des personnes interrogées déclarent utiliser plus de quatre services AWS (tels que S3, EC2, IAM, etc.).Tout cela a conduit à plus de complexité et donc à plus de risques. L'étude révèle un certain nombre d'angles morts en matière de sécurité : 30 % des entreprises interrogées n'ont pas d'approbation formelle avant la mise en production, tandis que 40 % des déclarent ne pas disposer d'un flux de travail DevSecOps. En outre, 71 % des entreprises déclarent que 10 personnes ou plus peuvent modifier l'ensemble de l'infrastructure de leurs environnements AWS, ce qui crée de nombreux vecteurs d'attaque pour les pirates.Matt Pieklik, analyste-conseil principal chez Vectra, déclare :Sur une note positive, plus de la moitié des entreprises interrogées font état d'effectifs à deux chiffres dans les centres d'opérations de sécurité (SOC), ce qui témoigne d'un investissement important dans la sécurisation de leur organisation.Source : Vectra AI Pensez-vous que ce rapport soit pertinent ou pas ?Quelles mesures sont mises en place au sein de votre organisation pour sécuriser au maximum les infrastrucutres cloud ?