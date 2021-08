Basée sur les réponses de 800 développeurs de petites et moyennes entreprises, l'enquête révèle que si les développeurs disent généralement faire confiance au fournisseur de leur choix, un examen plus approfondi met en évidence certains problèmes lorsqu'il s'agit des grands fournisseurs de cloud.Environ 20 % des développeurs pensent que les trois grands fournisseurs - Amazon, Microsoft et Google - adopteront des comportements tels que l'utilisation de leur marque pour étouffer la concurrence, la priorité donnée aux actionnaires plutôt qu'aux besoins des clients, l'hébergement ou la collaboration avec des clients que les développeurs jugent moralement répréhensibles, la monétisation des données des utilisateurs pour leur propre usage et l'enfermement dans des outils propriétaires.Stephanie Fairchild, analyste principale chez Clearpath Strategies, déclare :L'enquête révèle que la confiance joue un rôle important dans le choix des développeurs d'un fournisseur d'hébergement en cloud, mais que d'autres besoins priment. Les développeurs indiquent ainsi qu'ils donnent la priorité aux besoins sur les valeurs dans 73 % des cas.Les trois principales raisons invoquées par les développeurs pour justifier leur préférence pour le fournisseur tiers de services de cloud qu'ils ont choisi sont la sécurité, la confiance et la qualité du service. Les répondants à l'enquête estiment également que les fournisseurs de cloud hyperscale et alternatifs offrent des performances et une sécurité tout aussi efficaces.Blair Lyon, vice-président de l'expérience cloud chez Linode, déclare :Source : Linode Trouvez-vous cette étude pertinente ?Votre entreprise préfère-t-elle les fournisseurs tiers de cloud aux grands fournisseurs ? Pour quelles raisons ?