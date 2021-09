Fivetran, spécialiste de l'intégration automatisée des données, lance une plateforme qui offre un ensemble de fonctionnalités clés liées à la sécurité, permettant aux entreprises de créer une pile de données moderne plus sûre qui répond aux exigences internes et réglementaires.Appelée Fivetran Business Critical, elle permet de gérer les exigences réglementaires et de sécurité, y compris la compatibilité HIPAA et la validation PCI DSS niveau 1. Cela permet aux entreprises des secteurs de la santé, du commerce de détail, de la finance et du commerce électronique de répondre aux exigences de l'industrie en matière de sécurité et de confidentialité des données.Fraser Harris, vice-président des produits chez Fivetran, déclare :Fivetran Business Critical offre une plateforme d'intégration de données de bout en bout, entièrement gérée et sécurisée pour les entreprises et les clients de Snowflake et d'Amazon Web Services (AWS). Parmi ses caractéristiques, citons le réseautage privé avec AWS PrivateLink, la migration sécurisée, les clés de chiffrement gérées par le client et la prise en charge des exigences en matière de région et de résidence des données. Outre le renforcement de la sécurité, Business Critical permet d'améliorer les performances et de réaliser des économies en simplifiant la pile de données et d'analyses de l'entreprise, en réduisant la latence et en éliminant certains frais de sortie des données.Source : Fivetran Qu'en pensez-vous ?