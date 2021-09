Les principaux bénéficiaires de la croissance du marché ont été Amazon, Microsoft et Google. Ces trois principaux fournisseurs mondiaux de services en cloud computing représentent désormais 69 % du marché régional et leur part continue d'augmenter régulièrement. Parmi les fournisseurs de clouds européens, Deutsche Telekom est le leader avec 2 % du marché européen, suivi par OVHcloud, SAP, Orange et une longue liste d'acteurs nationaux et régionaux. Le reste du marché européen est occupé par de petits fournisseurs américains et asiatiques, qui perdent régulièrement des parts de marché.Au cours des quatre derniers trimestres, les revenus des services d'infrastructure cloud en Europe (y compris les services IaaS, PaaS et de cloud privé hébergé) ont totalisé plus de 26 milliards d'euros, soit une hausse de 27 % par rapport aux quatre trimestres précédents. Les services IaaS et PaaS représentent plus de 80 % du marché et leur croissance est plus rapide que celle du segment plus petit du cloud privé hébergé ou géré. Certaines des plus fortes croissances sont observées dans le PaaS avec des services de base de données, d'IoT et d'analyse.", a déclaré John Dinsdale, analyste en chef chez Synergy Research Group. "."Source : Synergy Research GroupQu'en pensez-vous ?Au vu de ces données, pensez-vous qu'un cloud européen souverain est toujours réalisable ?