Les fournisseurs de cloud européens ont du mal à inverser les pertes de parts de marché causées par la montée en puissance d'Amazon, de Microsoft et de Google

De nouvelles données du Synergy Research Group montrent que depuis le début de 2017, le marché européen du cloud a plus que triplé, atteignant 5,9 milliards d'euros (ou 6,9 milliards de dollars) au troisième trimestre de 2020. Au cours de cette même période, les fournisseurs de services européens ont augmenté leurs revenus liés au cloud, mais leur part de marché est passée de 26 % à moins de 16 %, en raison de la montée en puissance d'Amazon, de Microsoft et de Google.Ces trois principaux fournisseurs de cloud ont connu une croissance spectaculaire et représentent aujourd'hui 66 % du marché régional. Le reste du marché européen est constitué de petits fournisseurs de cloud américains et asiatiques, qui perdent également des parts de marché. Parmi les fournisseurs de cloud européens, Deutsche Telekom est le leader avec 2 % du marché, suivi par OVHcloud, Orange et une longue liste de compagnies de téléphone nationales et de spécialistes régionaux du cloud et de l'hébergement.En incluant les prévisions d'activité du quatrième trimestre, Synergy estime que les revenus des services d'infrastructure de cloud européen pour l'année 2020 (y compris les services IaaS, PaaS et les services de cloud privé hébergé) s'élèveront à plus de 23 milliards d'euros, soit une hausse de 31 % par rapport à 2019. Les services IaaS et PaaS représentent près de 80 % du marché et ils connaissent également une croissance plus rapide que le segment des petits nuages privés hébergés ou gérés. Les services PaaS, qui comprennent les bases de données, l'IdO et les services d'analyse, sont ceux qui connaissent la plus forte croissance., a déclaré John Dinsdale, analyste en chef du Synergy Research Group.Source : Synergy Research GroupQu'en pensez-vous ?Comment les petits fournisseurs pourraient-ils gagner du terrain face aux géants du cloud ?