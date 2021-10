Le rapport 2021 sur les tendances en matière de données et de stockage, produit par la Fondation SODA et Linux Foundation Research, montre une augmentation rapide des volumes de données et un changement dans la façon dont elles sont traitées.La croissance annuelle des données se situe généralement entre 1 et 100 To par an, mais 9 % des répondants constatent une croissance annuelle des données d'un pétaoctet ou plus. Il s'agit d'une croissance 10 à 100 fois supérieure à celle du courant dominant, ce qui pourrait indiquer la situation dans laquelle se trouveront de nombreuses entreprises d'ici quelques années.Pour faire face à cette situation, les entreprises se tournent vers les conteneurs et le stockage défini par logiciel. 48 % des entreprises utilisent des VM en cloud dans des environnements de production et de développement, tandis que 75 % utilisent Kubernetes ou une combinaison hybride de Kubernetes sur site et en cloud public. Lorsqu'on les interroge sur les technologies de stockage utilisées, trois d'entre elles sont en tête : le stockage de fichiers (65 %), le stockage défini par logiciel (60 %) et le stockage dans le cloud public (60 %).Cette évolution n'est cependant pas sans heurts. La performance est identifiée par 49 % des entreprises utilisatrices comme le principal problème lié à l'utilisation de conteneurs et/ou de stockage en cloud computing, suivie de près par la disponibilité (46 %).Hilary Carter, vice-présidente de la recherche de la Fondation Linux, déclare : "."Source : Fondation Linux Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Quelle est la solution choisie par votre entreprise pour le stockage d'un grand volume de données ?Quels sont les avantages et les inconvénients ?