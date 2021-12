Les activités d’énergies solaires, éoliennes terrestres et en mer d’EDF Renouvelables génèrent un volume de données en forte croissance, en France comme à l’international. Dans le cadre de son projet de transformation numérique, le fournisseur d’énergies renouvelables a choisi de confier l’hébergement et la sécurisation de ses données informatiques à OVHcloud.La solution Hosted Private Cloud apportera un environnement privé, hautement disponible et évolutif. Réparti sur plusieurs centres de données, il fournira au système informatique d’EDF Renouvelables l’hyper-résilience d’un réseau confidentiel certifié.EDF Renouvelables a par ailleurs choisi d’intégrer ses environnements SAP au sein de son projet de migration. Une opération achevée par la récente obtention de la certification SAP Cloud and Infrastructures Operations sur les centres de données français d’OVHcloud.Vincent Gayrard, Directeur des Systèmes d’Information et du Numérique d’EDF Renouvelables, déclare : «. »Caroline Comet-Fraigneau, VP France, Benelux et Afrique chez OVHcloud, commente : «EDF Renouvelables est un spécialiste de la production d’électricité renouvelable avec une capacité installée éolienne et solaire de 13,8 GW bruts dans le monde. Majoritairement présent en Europe et en Amérique du Nord, EDF Renouvelables poursuit son développement en prenant position sur des marchés émergents prometteurs tels que : le Brésil, la Chine, l’Inde, l’Afrique du Sud et le Moyen-Orient. Historiquement active dans l’éolien terrestre et le photovoltaïque, la Société se positionne aujourd’hui fortement sur l’éolien en mer et sur des technologies nouvelles comme le stockage d’énergie.OVHcloud est un acteur mondial et le spécialiste européen du Cloud opérant plus de 400 000 serveurs dans 33 datacenters sur 4 continents. Depuis 20 ans, le Groupe s’appuie sur un modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs à la construction et au pilotage de ses datacenters en passant par l’orchestration de son réseau de fibre optique. Cette approche unique lui permet de couvrir en toute indépendance l’ensemble des usages de ses 1,6 million de clients dans plus de 140 pays.Sources : EDF Renouvelables Qu'en pensez-vous ?