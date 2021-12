Cet accord officialise un réel engagement entre Devoteam et AWS, au travers d’un investissement commun sur la technologie, les nouveaux services et l’humain, afin d'accompagner les clients dans leur parcours de transformation du Cloud.Cet accord conclu pour une période de quatre ans donne à Devoteam de nouvelles ambitions. L'équipe dédiée Devoteam A Cloud a pour objectif de donner à ses clients de la région EMEA, les moyens d'accélérer leur adoption du Cloud et de tirer parti de la puissance d'AWS. Pour y parvenir, Devoteam prévoit d’embaucher 1500 experts AWS supplémentaires d'ici à 2025. Ensemble, Devoteam A Cloud et AWS développeront des initiatives conjointes desur la migration vers le Cloud, la sécurité, les données et le machine-learning. L’ambition est de tripler le chiffre d’affaires de Devoteam, lié à la mise en œuvre de projets Cloud au cours des quatre prochaines années.Devoteam A Cloud se concentrera dans un premier temps sur la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède, le Portugal et la Belgique afin de développer leur expertise locale et de soutenir les clients Devoteam A Cloud EMEA.Selon une enquête IDC sponsorisée par Devoteam , malgré une accélération massive de l'utilisation du Cloud, seules 15 % des entreprises [interrogées] de la région EMEA ont atteint la dernière étape de leur parcours dans le Cloud - on les appelle : les " innovateurs du Cloud".", explique Romain Danielou, Group Vice-President en charge de Devoteam A Cloud.Afin de souligner cette ambition en matière de talents, une initiative clé de l'accord est le lancement de la Devoteam Cloud Academy, conçue pour former des milliers de personnes talentueuses à AWS, afin qu'elles deviennent la prochaine génération de facilitateurs de l'adoption du Cloud, mais aussi pour en faire profiter les clients. L'ambition de Devoteam est de former 10 000 personnes parmi les clients et les collaborateurs.", conclut Vittorio Sanvito, responsable des partenaires EMEA, AWS.Devoteam est une entreprise spécialisée dans le conseil en stratégie digitale, plateformes technologiques et cybersécurité.En alliant technologie, créativité et data, Devoteam accompagne ses clients dans la transformation digitale de leur activité afin de libérer leur plein potentiel.Avec plus de 8 000 collaborateurs dans 18 pays en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, Devoteam s’engage depuis plus de 25 ans à mettre la Technologie au service de l’Homme.Source : Devoteam Que pensez-vous de cette collaboration de Devoteam avec AWS ?