Grâce à cette acquisition, Atos accueillera plus de 600 experts hautement qualifiés pour renforcer son expertise cloud mondiale. Cloudreach apporte sa maitrise approfondie du cloud et de riches partenariats mondiaux avec AWS, GCP et Azure, notamment un récent accord stratégique de collaboration avec AWS et la nomination de Cloudreach comme Partenaire Conseil de l’année 2021 pour le Royaume-Uni et l’Irlande.Atos renforcera également sa stratégie d’innovation et d’automatisation en matière de cloud grâce à Cloudamize, le logiciel leader de planification et d'évaluation du cloud, qui apportera à la pratique Atos OneCloud de nouvelles capacités de migration vers le cloud. Atos OneCloud associe des services de conseil en cloud, une expertise en transformation des applications, des accélérateurs cloud prédéfinis et des talents innovants dans un ensemble de services de bout-en-bout pour aider nos clients à naviguer en toute sécurité et avec fluidité dans leur environnement cloud.La finalisation de cette acquisition, ainsi que celles de Syntel, Maven Wave, Edifixio et, plus récemment, de VisualBI et d’AppCentrica, renforce la vision stratégique du Groupe selon laquelle le cloud est le fondement de la transformation des entreprises.Atos est spécialisé dans la transformation numérique avec 107 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de plus de 11 milliards d’euros. Spécialiste européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays.Source : Atos Qu'en pensez-vous ?