Les enquêtes porteront sur plus de 80 organismes publics de l'Espace économique européen, y compris les institutions de l'UE, dans des secteurs tels que la santé, les finances, la fiscalité, l'éducation et les fournisseurs de services informatiques, a déclaré le Comité européen de protection des données (EDPB).Les entreprises américaines spécialisées dans le cloud computing, telles que AWS d'Amazon, Google, Oracle, et Azure de Microsoft, ont construit des centres de données en Europe en réponse à la demande croissante des organisations des secteurs privé et public.La pandémie de COVID-19 a déclenché une transformation numérique de nombreuses organisations du secteur public et celles-ci peuvent rencontrer des difficultés pour obtenir des produits et des services conformes aux règles de l'UE en matière de protection des données, a indiqué l'organe européen dans un communiqué.Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne, qui fait date, est conçu pour protéger le droit à la vie privée des personnes de l'UE et s'applique à toutes les entreprises qui traitent ou contrôlent les informations personnelles des résidents de l'UE.L'année dernière, le contrôleur européen de la protection des données a ouvert des enquêtes sur l'utilisation par la Commission européenne et le Parlement européen de services d'informatique dématérialisée fournis par Amazon et Microsoft (MSFT.O), en raison de préoccupations relatives au transfert de données à caractère personnel vers les États-Unis.Les organismes publics et privés s'appuient de plus en plus sur les services d'informatique en cloud de grands fournisseurs américains régis par une législation qui autorise des activités de surveillance disproportionnées par les autorités américaines.L'EDPB publiera un rapport sur les résultats de cette analyse avant la fin de l'année 2022.Source : L'organisme européen de surveillance de la vie privéeQue pensez-vous de cette initiative ?Le service public resprésete-t-il une menace plus grande pour la vie privée des citoyens que le privé ?