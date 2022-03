using Amazon.Lambda.Core; using Amazon.Lambda.RuntimeSupport; using Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson; using Amazon.Lambda.S3Events; using Amazon.S3; // Code outside of the handler will be executed during Lambda initialization var s3Client = new AmazonS3Client ( ) ; // The function handler that will be called for each Lambda event var handler = async ( S3Event evnt, ILambdaContext context ) => { foreach ( var record in evnt.Records ) { using var response = await s3Client.GetObjectAsync ( record.S3.Bucket.Name, record.S3.Object.Key ) ; using var reader = new StreamReader ( response.ResponseStream ) ; // Run business logic on the text contexts of the S3 object } } ; // Build the Lambda runtime client passing in the handler to call for each // event and the JSON serializer to use for translating Lambda JSON documents // to .NET types. await LambdaBootstrapBuilder.Create ( handler, new DefaultLambdaJsonSerializer ( ) ) .Build ( ) .RunAsync ( ) ;