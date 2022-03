Mais l'étude d'Orca Security montre que cette combinaison d'adoption multi-cloud et d'outils disparates submerge les équipes de sécurité d'alertes inexactes. Par exemple, 59 % des répondants reçoivent plus de 500 alertes de sécurité de cloud public par jour, et 38 % en reçoivent plus de 1 000 par jour.Plus de la moitié des répondants passent plus de 20 % de leur temps à décider quelles alertes doivent être traitées en premier. Cette surcharge d'alertes, combinée à une imprécision généralisée (43 % affirment que plus de 40 % de leurs alertes sont des faux positifs, tandis que 81 % affirment que 20 % le sont), contribue à la rotation du personnel, mais aussi à l'oubli d'alertes critiques. 55 % des personnes interrogées déclarent que leur équipe a manqué des alertes critiques dans le passé en raison d'une hiérarchisation inefficace des alertes, et cela se produit souvent sur une base hebdomadaire, voire quotidienne.", explique Avi Shua, PDG et cofondateur d'Orca Security. "."Avoir plus d'outils de sécurité ne fait qu'empirer les choses, ceux qui ont 10 outils de sécurité en cloud ou plus sont 67 % plus susceptibles de recevoir plus de 1 000 alertes par jour que ceux qui ont cinq outils ou moins.Plus de la moitié des professionnels de la sécurité disposant d'au moins 10 outils dans leurs environnements cloud reçoivent 40 % ou plus d'alertes faussement positives, tandis que près de 70 % des équipes de sécurité disposant de plus de 10 outils souffrent de lassitude face aux alertes, contre 57 % de celles disposant de moins de cinq outils.Source : Orca Security Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Combien d'outils de sécurité sont mis en place dans le cloud au sein de votre organisation ?Quels sont les principaux problèmes constatés à l'utilisation de plusieurs outils de sécurité ?