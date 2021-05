Sur une période de 12 mois, l'équipe de recherche d'Aqua a analysé les données d'infrastructure cloud anonymes de centaines d'organisations. Celles-ci ont été divisées en PME et en entreprises en fonction du volume de ressources cloud qu'elles ont analysé.Les résultats montrent que moins d'un pour cent des entreprises ont corrigé tous les problèmes détectés, tandis que moins de huit pour cent des PME les ont tous corrigés. Plus de 50 % de toutes les organisations reçoivent des alertes concernant des services mal configurés avec tous les ports ouverts au monde, mais seulement 68 % de ces problèmes sont résolus, ce qui prend 24 jours en moyenne.Les grandes entreprises mettent en moyenne 88 jours pour résoudre les problèmes après leur découverte. En outre, plus de 40 % des utilisateurs avaient au moins une API Docker mal configurée, ce qui nécessite en moyenne 60 jours pour y remédier., déclare Assaf Morag, analyste principal des données de l'équipe Nautilus d'Aqua.Le rapport étudie également les erreurs qui conduisent à cinq types courants de mauvaise configuration du cloud : mauvaise configuration du stockage (bucket/blob), mauvaise configuration de la gestion des identités et des accès (IAM), problèmes de chiffrement des données, services exploitables derrière des ports ouverts et exploitation de la technologie des conteneurs., ajoute Morag.Source : Aqua Security Trouvez-vous les résultats de ce rapport pertinents ?Votre entreprise est-elle passée au multi-cloud ? Quels sont les principaux problèmes rencontrés ?