Le projet "Distiller" examinera et classera les outils disponibles dans l'écosystème du cloud, afin que les chefs de projet puissent choisir les systèmes et les plateformes de développement adéquats pour réduire leur empreinte environnementale. Distiller (recommenDer servIce for SusTaInabLe cLoud nativE softwaRe) a été mis sur pied à la suite d'un appel de l'Agence Nationale française pour la Recherche (ANR). Il engagera 15 chercheurs, avec un budget de 664 580 euros (738 000 dollars), et rendra ses conclusions dans trois ans.Selon OVHcloud, 10 % de l'électricité française est consommée par les centres de données, et le secteur est responsable de plus de quatre des émissions mondiales de gaz à effet de serre. L'industrie s'est penchée sur la question, mais la plupart des efforts se concentrent sur l'augmentation de l'efficacité énergétique du matériel dans les centres de données, notamment l'optimisation des serveurs, l'amélioration du refroidissement et les énergies renouvelables.Dans le cadre du projet Distiller, Inria, OVHcloud, Orange et Davidson Consulting vont mettre en commun leur expertise pour étudier et classer les outils disponibles dans l'écosystème des logiciels en cloud. Le groupe extrapolera ensuite ces données, en utilisant des algorithmes d'IA pour proposer des modèles de configuration optimisés.Le groupe espère que l'examen de toutes les couches d'une application "cloud native", de l'infrastructure jusqu'au code informatique, lui permettra de dériver une approche globale capable de réduire drastiquement l'empreinte environnementale des services numériques.Au bout de trois ans, Distiller prévoit de disposer d'un système de recommandation qui guidera les propriétaires de produits, les ingénieurs et les développeurs pour choisir les meilleurs éléments logiciels et concevoir des applications en nuage plus durables, qui répondent toujours aux exigences de performance, de flexibilité et de confidentialité.Le projet commencera par l'étude des applications natives en nuage existantes et la mesure de leurs performances environnementales, afin de créer un indicateur de durabilité. Celui-ci servira de base à l'éventuel système de recommandations.Inria se penche sur ce sujet depuis un certain temps déjà. Spirals, un groupe de recherche conjoint d'Inria et de l'Université de Lille, a déjà créé PowerAPI, une bibliothèque logicielle qui rend compte de la consommation énergétique des processus informatiques.", a déclaré Lionel Seinturier, responsable de l'équipe de recherche de Spirals. "."", a déclaré David Olivier, Directeur R&D, Davidson Consulting. "."", a déclaré Tristan Vuillier, responsable de programme développement durable chez OVHcloud. "."Source : OVHcloud Que pensez-vous du projet Distiller ?Un cloud écologique est-il réalisable, selon vous ?