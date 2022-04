Cloudreach a publié de nouvelles données mettant en lumière les dernières tendances en matière de technologie du cloud. Plus de 70 % des responsables informatiques interrogés au niveau international considèrent le manque de compétences comme une préoccupation urgente. Plus de la moitié des personnes interrogées ont déclaré qu'il les ralentissait (46 %) ou qu'il représentait une crise existentielle pour l'entreprise (9 %).Ces données ont été publiées dans " How to be a Digital Leader in 2022 ", un Infobrief d'IDC commandé par Cloudreach et Amazon Web Services (AWS).Alors que de plus en plus d'organisations s'empressent d'adopter la technologie du cloud pour améliorer leur efficacité et leur durabilité, le rapport met en lumière le fait que le secteur a plus que jamais besoin de professionnels qualifiés pour maintenir ses opérations.Les chefs d'entreprise constatent que leurs initiatives de transformation du cloud sont de plus en plus entravées par le manque de professionnels qualifiés, 34 % des personnes interrogées expliquant que la pénurie a réduit leur capacité à fonctionner et à lancer des services.La faiblesse de l'offre de compétences en matière de cloud computing nuit également à l'innovation, entraînant une forte rotation du personnel et une inflation des salaires. Les capacités multi-cloud, le développement de systèmes en cloud et la gouvernance du cloud sont les trois domaines les plus touchés par le manque de compétences, selon les répondants.Les préoccupations relatives à la pénurie de compétences sont restées constantes parmi les organisations de cloud computing en Amérique du Nord et en Europe. Le Forum économique mondial estime que d'ici 2025, la moitié de la main-d'œuvre mondiale devra se recycler et que 97 millions de nouveaux rôles apparaîtront en raison de la numérisation. Avec moins de travailleurs qualifiés que d'emplois ouverts, et une demande croissante à l'horizon, les organisations de cloud computing vont se battre pour maintenir leurs équipes et leurs opérations.L'étude a révélé d'autres tendances dans la technologie du cloud, notamment le rôle essentiel qu'elle peut jouer dans les opérations commerciales, la croissance et les efforts de durabilité. 48 % des personnes interrogées sont désormais engagées dans la transformation de l'entreprise par l'adoption du cloud, ce qui entraîne des changements plus larges dans la réflexion organisationnelle. 71 % des personnes interrogées considèrent la stratégie de cloud computing comme le principal moteur de la durabilité aujourd'hui, et ce pourcentage atteindra 85 % en 2023.", a déclaré Brooks Borcherding, PDG de Cloudreach.Source : Cloudreach Trouvez-vous ce rapport pertinent ?La pénurie de compétences dans le domaine du cloud affecte-t-elle votre organisation ?