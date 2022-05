Le rapport State of Cloud-Native Security révèle que 97 % des entreprises font état de problèmes d'observabilité avec les applications cloud-natives, et 96 % des entreprises déclarent que les problèmes liés aux applications cloud-natives entraînent un ralentissement des cycles de déploiement, 67 % d'entre elles désignant la sécurité comme le principal problème.En outre, 69 % des entreprises désignent les pare-feu au niveau des conteneurs (IPS/IDS, WAF, DDoS, DPI, etc.) comme le principal besoin en matière de sécurité réseau pour les applications cloud-natives, tandis que 76 % des entreprises ont besoin d'une visualisation de l'exécution pour les applications cloud-natives.", déclare Ratan Tipirneni, président et CEO de Tigera. "La sécurité et la conformité sont des préoccupations majeures, 99 % des personnes interrogées déclarent que les conteneurs nécessitent l'accès à d'autres applications et services, 98 % ont besoin de la sécurité des conteneurs - avec la sécurité de l'exécution en tête de liste - et 99 % des entreprises ont besoin de la sécurité du réseau pour les applications conteneurisées.En ce qui concerne la conformité, 87 % des entreprises déclarent que le respect des exigences de conformité est essentiel pour leur société, et 84 % affirment que le respect de ces exigences pour les applications natives du cloud est difficile. 63 % des entreprises déclarent qu'elles doivent fournir des informations au niveau des conteneurs pour satisfaire aux exigences de conformité, et 90 % affirment que les rapports d'audit sont difficiles à produire.Source : Tigera Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Quels sont les principaux obstacles que votre entreprise rencontre concernant les applications natives du cloud ?