Nombre de processeurs virtuels : 2 à 32 ;

Type de processeur : AMD EPYC™ 7003 Séries de 3e génération ;

Mémoire : 8 à 128 Go RAM ;

Type de mémoire : DDR4 ECC ;

Stockage : Block Storage à la demande ;

Type de stockage : Full SSD ;

Bande passante : 350 Mbp/s à 6 Gbp/s ;

Niveau de service : 99,99 % ;

Zones disponibles : PRO2 est disponible dans les Zones de disponibilité PAR-2, AMS-2 et WAW-1 ;

Des fonctionnalités solides pour plus de fiabilité : des groupes de sécurité, des fonctionnalités VPC (Virtual Private Cloud) avec Private Networks et Private Gateway, des snapshots avec des points de restauration ;

Tarification : à partir de 0,055 €/heure HT.

À mesure que le marché du cloud évolue, les clients cherchent à identifier et mettre en œuvre de nouvelles approches pour optimiser leurs performances, leurs coûts, ainsi que leurs charges de travail intensives. Avec PRO2, Scaleway cible les entreprises en croissance rapide. En effet, intégrée de manière transparente à la plupart des produits Scaleway (Kubernetes Kapsule, Load Balancer, Block Storage, etc.), la gamme d’Instances PRO2 constitue une solution complète qui répond aux besoins d’optimisation en matière de performance, de coût et de consommation énergétique des charges de travail.D’après Audrey Pedro, Chief Product Officer, chez Scaleway, «La nouvelle gamme d’Instances PRO2 de Scaleway bénéficie de meilleures technologies à tous les niveaux (processeur, stockage et bande passante), ce qui lui confère une performance jusqu'à 37 % supérieure à celle de la génération précédente d’Instances GP1.Scaleway aide les développeurs et les entreprises à créer, déployer et scaler des applications sur tout type d’infrastructure depuis 1999. Situé à Paris, Amsterdam et Varsovie, l’écosystème Scaleway est utilisé par plus de 25 000 entreprises qui choisissent la redondance multi-AZ, l’expérience développeur optimisée sans friction, les datacenters neutres en carbone et les outils natifs de Scaleway pour gérer leurs architectures multi-cloud.Source : Scaleway Qu'en pensez-vous ?