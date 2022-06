Google et Microsoft, ainsi que le leader du marché, Amazon Web Services, dominent le secteur du cloud computing dans le monde, ce qui a suscité des inquiétudes en Europe quant au risque de surveillance par les États-Unis.Le gouvernement français a déclaré que les services de cloud computing développés par Google et Microsoft pouvaient être utilisés pour stocker les données les plus sensibles de l'État et des entreprises françaises, à condition que les centres de données soient situés dans le pays et que les services soient concédés à des entreprises françaises.S3NS est détenu majoritairement par Thales, qui a le contrôle total de la commercialisation des services développés par Google, a-t-il précisé. La participation de Google n'a pas été divulguée.Certaines des plus grandes banques et organisations de santé françaises figurent parmi les 40 clients potentiels de la nouvelle société, a déclaré Marc Darmon, responsable des communications sécurisées et des systèmes d'information chez Thales.Les services cloud de S3NS seront disponibles à partir du second semestre 2024, après avoir reçu la bénédiction de l'ANSSI, l'agence française de cybersécurité, via un label "cloud de confiance", a déclaré Thales.L'entreprise exploitera trois centres de données basés en France sur lesquels les services de cloud de Google, validés et sécurisés, seront exécutés, a précisé Thales.S3NS sera en concurrence avec Bleu, une société commune qui sera créée d'ici la fin de l'année par la société de conseil en informatique Capgemini et le groupe de télécommunications Orange et qui vise à utiliser la technologie de cloud de Microsoft.Plusieurs sociétés françaises de services cloud ont déjà reçu le label de l'ANSSI, baptisé SecNumCloud, comme OVHcloud, Outscale de Dassault Systèmes et Oodrive.Plusieurs entreprises ont critiqué les offres d'informatique en cloud développées par Thales et Orange en collaboration avec des concurrents américains plus importants, mettant en doute leur capacité à fournir des services entièrement sécurisés aux entreprises stratégiques.Source : ThalesQu'en pensez-vous ?