Une offre conçue en France et pour la France

Thales annonce une nouvelle collaboration avec Google Cloud qui accélérera la capacité des entreprises à migrer en toute sécurité des données sensibles entre des infrastructures informatiques à base de clouds publics, hybrides et privés. Ensemble, les deux sociétés offriront de nouvelles fonctionnalités permettant aux équipes de sécurité des entreprises de posséder et de contrôler leurs clés de chiffrement tout en contribuant à répondre aux exigences réglementaires accrues, le tout en supportant des environnements de travail de plus en plus répartis », a indiqué l’entreprise française sur son Site officiel.« Innover et fournir de nouvelles capacités est essentiel pour la migration et la sécurité dans le cloud, surtout avec une telle accélération de la croissance dans ce domaine », a déclaré Sunil Potti, vice-président et directeur général de Google Cloud Security. « Fidèles à notre mission, nous avons établi cette relation plus étroite avec Thales afin de mieux protéger les informations les plus sensibles de nos clients. Les entreprises de tous types et tailles sont confrontées à un environnement business extrêmement instable et dynamique où même les meilleures lignes de défense sont constamment mises à l'épreuve. Tout comme Thales, nous sommes conscients du panorama actuel et restons vigilants pour fournir à nos clients les solutions les plus avancées et capables de répondre aux besoins d'aujourd'hui et de demain en matière de cybersécurité. »La nouvelle société offrira des services de cloud aux entreprises publiques et privées locales qui répondent aux exigences françaises de "cloud de confiance" définies par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI).« Grâce à cette collaboration unique avec Google Cloud, nous pourrons contribuer à alimenter la transformation numérique des organisations de toutes tailles et de tous secteurs qui souhaitent garder le contrôle et la souveraineté sur leurs données et celles de leurs clients. Ensemble, nous répondrons aux critères définis par le gouvernement pour un cloud de confiance, ainsi qu'aux objectifs environnementaux avec une approche durable pour l'infrastructure que nous construirons », a déclaré Marc Darmon, EVP, Responsable de la communications sécurisées et systèmes d'information chez Thales.Le géant Français de la défense Thales sera l'actionnaire majoritaire de la nouvelle société, qui n'a pas encore de nom, et qui offrira les services de Google Cloud à partir d'un réseau distinct et de serveurs hébergés en France. Le nouveau cloud sera sécurisé localement, la gestion des identités, le cryptage des données, l'administration et la supervision étant assurés par la nouvelle société. « La stratégie nationale de cloud du gouvernement précise clairement la volonté de l'État d'utiliser et de promouvoir des offres de cloud performantes et de confiance. L'ANSSI accueille donc avec enthousiasme ce projet ambitieux qui répond à ces critères », a déclaré Guillaume Poupard, directeur général de l'ANSSI.En mai, le gouvernement français a déclaré que les données les plus sensibles de l'État et des entreprises du pays pourraient être stockées dans le cloud en utilisant les technologies de Google et de Microsoft si elles sont concédées à des entreprises françaises. « Certaines des données les plus sensibles de l'État français et des entreprises peuvent être stockées en toute sécurité en utilisant la technologie cloud développée par Google et Microsoft, si elle est concédée à des entreprises françaises », avait déclaré le Gouvernement français.Rappelons qu’à l’occasion de la conférence Criteo IA Labs qui s’était tenue à Paris le 3 octobre 2019, le ministre des Finances Bruno Le Maire avait annoncé que la France a engagé les sociétés Dassault Systemes et OVH pour élaborer des plans visant à briser la domination des entreprises américaines en matière de cloud computing. « Sur la base de ces résultats, nous voulons construire un cloud digne de confiance pour stocker les données les plus sensibles de nos entreprises », avait-il alors déclaré, ajoutant que le projet serait réalisé au niveau franco-allemand dans un premier temps et éventuellement au niveau européen.En début de l'année, Capgemini et Orange ont annoncé leur intention de créer une nouvelle société d'informatique dématérialisée, baptisée Bleu, afin de répondre aux exigences strictes de souveraineté de l'État français et des infrastructures critiques et de revendre des services Microsoft.En partenariat avec Microsoft, Bleu met à disposition de ses clients les solutions sécurisées cloud du géant Américain, en l'occurrence les suites de collaboration et de productivité Microsoft 365 ainsi que l'ensemble des services de la plateforme cloud Microsoft Azure. « Bleu fournira ses solutions aux Opérateurs d’Importance Vitale (OIV), aux Opérateurs de Services Essentiels (OSE), à l’État français, à la fonction publique, aux hôpitaux et aux collectivités territoriales requérant la mise en place d’un cloud de confiance adapté au degré de sensibilité de leurs données et à leur charge de travail », précise le communiqué produit à cet effet.Avec ce partenariat, Capgemini et Orange ont l’intention de créer une nouvelle société, baptisée « Bleu », qui fournira un « cloud de confiance » conçu pour répondre aux besoins de souveraineté de l’État français, des administrations publiques et des entreprises dotées d’infrastructures critiques soumises à des exigences particulières en termes de confidentialité, de sécurité et de résilience, telles que définies par l’État français. « Bleu vise à proposer à ses clients un nouveau cloud de confiance indépendant doté d’un riche catalogue de solutions numériques et les meilleurs outils collaboratifs. Ce partenariat contribuera à accélérer la transformation numérique de la France », indique le communiqué.La notion de souveraineté est au cœur de la stratégie gouvernementale sur le cloud computing et au cœur de l’offre proposée par Google et Thales au Français. L’objectif est réellement de permettre aux entreprises et aux institutions publiques françaises de migrer en toute confiance leurs applications critiques et leurs données sensibles dans le cloud, en conformité avec les exigences du label « cloud de confiance ».Les organisations des secteurs concernés pourront bénéficier d’un ensemble de services cloud opéré par une nouvelle société dédiée et de droit français, majoritairement détenue par Thales, hébergé en France, au sein d’une infrastructure séparée de celle de Google Cloud dont le réseau et les serveurs seront contrôlés et opérés par cette nouvelle entité. Le support client et la sécurité des services seront réalisés en local par la nouvelle société, notamment la gestion des identités, le chiffrement des données, l’administration ou encore la supervision. Les mises à jour des services Google Cloud seront réceptionnées, évaluées et validées de manière continue au sein d’un sas de sécurité piloté par Thales.« Nous avons travaillé sur ces différents points, à la fois juridiques et techniques, avec les autorités concernées, pour répondre aux exigences du label Cloud de Confiance et satisfaire les critères de certification SecNumCloud », indique Google. La proposition de valeur conjuguera les forces des deux sociétés : avec Thales, la confiance, les niveaux de sécurité et les garanties de souveraineté requis en France (gestion des clés de chiffrement, des accès et des identités et la supervision cyber) ; avec Google Cloud l’innovation, l’ouverture à l'open source, l’élasticité, l’agilité, la réversibilité, les capacités d’analyse et d’intelligence des données.Sources : Google Quel est votre avis sur le sujet ?Êtes-vous pour une cause commune contre les GAFA ou alors pour des partenariats avec ces derniers ?Selon vous, peut-on parler de cloud souverain dans un partenariat avec une entreprise américaine ?