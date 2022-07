Hewlett Packard Enterprise a annoncé la fourniture de serveurs avec une nouvelle gamme de solutions de calcul " cloud-native " utilisant des processeurs d'Ampere. Les nouvelles solutions HPE fournissent aux fournisseurs de services et aux entreprises qui adoptent le développement cloud-natif une base de calcul agile, extensible et fiable pour stimuler l'innovation.Disponible au troisième trimestre 2022, le nouveau serveur HPE ProLiant RL300 Gen11 est le premier d'une série de serveurs HPE ProLiant RL Gen11 qui offrent des performances de calcul de nouvelle génération avec une meilleure efficacité énergétique grâce aux processeurs natifs du cloud Ampere® Altra® et Ampere Altra® Max.Neil MacDonald, vice-président exécutif et directeur général de Compute, HPE, déclare : "."Renee J. James, fondateur et PDG d'Ampere, déclare : "."S'appuyant sur 30 ans de leadership en matière d'innovation informatique, HPE étend désormais ses solutions informatiques automatisées, sécurisées et polyvalentes au marché en pleine croissance des fournisseurs de services, ainsi qu'aux entreprises numériques qui adoptent le développement cloud-natif.Les nouvelles offres de HPE offrent des performances et une efficacité énergétique élevées pour prendre en charge un large éventail d'applications et de cas d'utilisation en constante évolution. Les nouveaux serveurs HPE ProLiant RL Gen 11 sont dotés d'un seul socket qui offre jusqu'à 128 cœurs par socket pour le calcul scale-out. Ces serveurs conviennent aux clients qui proposent des services numériques, des flux de médias, des plateformes sociales, des services de commerce électronique, des services financiers ou des services en ligne, ainsi que des services basés sur le cloud tels que IaaS, PaaS et SaaS.CloudSigma, fournisseur de IaaS et PaaS pour le cloud avec des solutions d'hébergement hybrides permettant l'économie industrielle numérique, offre des serveurs et des solutions d'hébergement cloud disponibles, flexibles et de classe entreprise en Europe, aux États-Unis, dans la région APAC et au Moyen-Orient sur plus de 20 sites. CloudSigma est un fournisseur de cloud personnalisable, donnant aux clients un contrôle total sur leur cloud et éliminant les restrictions sur la façon dont les utilisateurs déploient leurs ressources informatiques.Robert Jenkin, PDG de CloudSigma, a déclaré : "."Le serveur HPE ProLiant RL300 Gen11 sera disponible dans le monde entier pour l'achat ou en tant que service par le biais de HPE GreenLake au cours de l'année civile T3 2022, par l'intermédiaire de HPE et des partenaires de distribution de HPE.Hewlett Packard Enterprise est à l’origine de la principale plateforme de edge-to-coud sous forme de service dont l’objectif est d’aider les organisations à accélérer leurs activités en exploitant la valeur de toutes leurs données, où qu'elles soient. S’appuyant sur des décennies consacrées à repenser l’avenir et à innover afin de faire progresser nos modes de vie et de travail, HPE propose des solutions technologiques uniques, ouvertes et intelligentes sous forme de service couvrant le calcul, le stockage, les logiciels, la périphérie intelligente, le calcul haute performance et les solutions critiques.Source : Hewlett Packard Enterprise Qu'en pensez-vous ?