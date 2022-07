HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise offre une expérience de cloud privé transformée et moderne avec un cloud privé automatisé, flexible et évolutif pour les charges de travail traditionnelles et natives du cloud.

HPE GreenLake ajoute huit nouveaux services de cloud, notamment la sauvegarde et la récupération, le stockage en bloc, la gestion des opérations de calcul, la structure des données, la reprise après sinistre, l'infrastructure hyperconvergée, ainsi que des services de cloud sectoriels pour l'engagement des clients et les paiements.

La plateforme HPE GreenLake renforce la sécurité et étend les outils de développement pour offrir une expérience fiable, évolutive et unifiée, de la périphérie au cloud.

Gérez les charges de travail, pas l'infrastructure - HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise est livré avec des accords de niveau de service d'entreprise, couvrant le cycle de vie complet, y compris l'installation, le provisionnement, les mises à jour du micrologiciel, la maintenance, les opérations, le matériel, la planification de la croissance et le support.





Plateforme ouverte pour les applications traditionnelles et natives du cloud - Exécutez des applications traditionnelles et natives du cloud à l'échelle avec simplicité et rapidité, sans les coûts, les risques ou les efforts liés au déplacement et au remaniement des données.





Conçu pour DevOps et l'automatisation - Conçu pour le modèle DevOps moderne, HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise peut être approvisionné, configuré et mis à l'échelle de manière programmatique. Il s'intègre aux configurations, chaînes d'outils, images et réseaux approuvés d'une organisation.





Exploitation de la marketplace HPE GreenLake - Accès à plus de 80 fournisseurs indépendants de logiciels (ISV). La place de marché HPE GreenLake est un écosystème robuste d'ISV, de fournisseurs de services et de partenaires de colocation, qui permet aux clients et aux partenaires de déployer facilement des logiciels pour leurs clouds privés, tous pré-testés et qualifiés pour la plateforme HPE GreenLake.





Maîtrise des coûts et transparence - Permet aux clients de bénéficier de coûts d'utilisation du cloud plus bas et plus prévisibles. Les clients peuvent garder un œil sur l'utilisation et les dépenses grâce à l'analyse de la consommation, et visualiser et optimiser les coûts par type de service, emplacement ou unité commerciale, et obtenir une utilisation agrégée sur l'ensemble de votre déploiement de cloud privé.

HPE GreenLake for Data Fabric - HPE GreenLake for Data Fabric est un service géré qui contient une matrice de données prête à l'analyse pour les environnements hybrides. Ce service accroît la productivité grâce à un entrepôt de données unique et à un accès aux données dans toute l'entreprise. L'entrepôt de données unique permet de réutiliser les données dans de multiples cas d'utilisation, applications et utilisateurs.





HPE GreenLake pour HCI (Hyperconverged Infrastructure) - Fournit des opérations de cloud avec une interface basée sur SaaS pour simplifier la gestion des machines virtuelles (VM) et de l'infrastructure dans un environnement de cloud hybride.





HPE GreenLake for Disaster Recovery - Permet de débloquer l'expérience de récupération dans une plateforme simple à l'échelle illimitée. Avec HPE GreenLake for Disaster Recovery, les clients peuvent récupérer en quelques minutes, à un état de quelques secondes avant la perturbation. Qu'il s'agisse d'un ransomware, d'une panne ou d'une catastrophe naturelle, les opérations reprennent facilement grâce à des objectifs de points de reprise (RPO) et des objectifs de temps de reprise (RTO)[1].





HPE Backup and Recovery Service - Offre une solution de sauvegarde efficace[2] pour votre déploiement pour Amazon Web Services (AWS), en particulier les instances Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) et les volumes Amazon Elastic Block Storage (EBS). Grâce à cette solution, les entreprises peuvent protéger leurs machines virtuelles en trois étapes simples et en moins de cinq minutes, éliminant ainsi les complexités liées à la gestion et à l'exploitation conjointe du matériel, des logiciels et de l'infrastructure de cloud computing de sauvegarde.





HPE GreenLake for Block Storage - Le premier stockage en bloc as-a-service (STaaS) du secteur pour offrir une disponibilité des données de 100 %[3] construite sur un modèle opérationnel de cloud. Les nouvelles offres STaaS incluent des paliers de services polyvalents où les clients peuvent tirer parti d'un service de stockage optimisé en termes de coûts pour des charges de travail polyvalentes. Il s'agit notamment d'environnements virtuels de petite taille et de charges de travail de stockage mixte/secondaire avec la meilleure efficacité, intégrité et durabilité des données de leur catégorie.





HPE GreenLake for Compute Ops Management - HPE s'appuie sur son expérience et son leadership sur le marché des serveurs avec HPE GreenLake for Compute Ops Management, pour offrir une expérience cloud qui simplifie et automatise la gestion du cycle de vie des ordinateurs. HPE GreenLake for Compute Ops Management offre un modèle opérationnel de cloud moderne qui unifie les opérations de calcul en tant que service par le biais d'une console unique pour la surveillance et la gestion de tous les dispositifs de calcul, de la périphérie au cloud.

HPE GreenLake for Payments - Cette solution propose un service de paiement de bout en bout, basé sur le principe du paiement à l'usage, à partir de HPE GreenLake. Cette plateforme de paiement hautement sécurisée, à faible risque et centrée sur le cloud permet aux clients de moderniser leur environnement de paiement pour innover rapidement et rester en conformité avec les dernières réglementations. Entièrement gérée par les experts de HPE GreenLake, cette solution associe l'expérience de Lusis TANGO en matière de paiements et le traitement éprouvé des transactions distribuées de HPE Nonstop pour une transformation sans risque des paiements.





HPE GreenLake with FIS® Ethos™ - Hewlett Packard Enterprise collabore avec FIS® Ethos™ afin de proposer une plateforme de données clients en temps réel qui fournit des analyses d'engagement intelligentes, en s'appuyant sur la technologie de FIS®, un fournisseur de solutions de premier plan pour les institutions financières et les entreprises de toutes tailles. Pour améliorer l'engagement numérique des clients à la demande, les entreprises ont besoin d'un accès en temps réel aux données qui résident sur plusieurs sites, et des outils pour les comprendre. Les informations fournies par HPE GreenLake avec FIS® Ethos™ permettront aux entreprises d'offrir un engagement client personnalisé basé sur les données, ce qui peut augmenter la fidélité des clients et la rentabilité globale.

Les mises à jour s'appuient sur la dynamique d'innovation continue de HPE GreenLake, trimestre après trimestre, en fournissant au marché une plateforme ouverte, sécurisée et évolutive qui offre une plus grande agilité, un meilleur contrôle et un meilleur délai de rentabilité. Cela inclut un cloud privé moderne réimaginé qui offre une expérience cloud-native pour l'infrastructure, les applications et les données sur site qui résident à la périphérie, en hébergement ou dans un datacenter.Antonio Neri, président et CEO de HPE, a déclaré : «. »La plateforme HPE GreenLake propose aux clients et aux partenaires une expérience de cloud unifiée et cohérente, un contrôle et une visibilité, ainsi qu'un accès rapide et facile à plus de 70 services de cloud. Aujourd'hui, HPE GreenLake compte 65 000 clients et gère plus d'un exaoctet de données avec des clients du monde entier. Ces entreprises bénéficient d'un plan de contrôle unique à partir duquel elles peuvent automatiser, orchestrer et exécuter leur stratégie de cloud hybride.HPE continue d'innover et d'investir dans la plateforme HPE GreenLake. En mars 2022, HPE a présenté une nouvelle expérience opérationnelle unifiée qui offre une vue et un accès simplifiés à tous les services cloud, y compris les fonctionnalités à la périphérie. Cela comprenait la convergence de la plateforme HPE GreenLake avec Aruba Central, une solution de gestion de réseau alimentée par l'IA native au cloud, et HPE GreenLake for Aruba networking, huit nouveaux services cloud couvrant un éventail complet de cas d'utilisation - y compris filaire, sans fil et SD-Branch.Lors de l’évènement HPE Discover 2022, HPE a dévoilé des évolutions supplémentaires de la plateforme HPE GreenLake, notamment une sécurité renforcée, un nouveau portail et des outils pour les développeurs, ainsi que des capacités plus approfondies pour gérer les actifs et les charges de travail à l'échelle.Pour une multitude de raisons - notamment l'enchevêtrement des applications, le coût, le contrôle, la gravité et la latence des données - le marché des clouds privés sur site et en périphérie continue de se développer. Les entreprises de tout secteur adoptent les clouds privés modernes dans le cadre de leur stratégie hybride, multi-cloud et de transformation numérique.HPE GreenLake poursuit sur sa lancée avec HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise, une nouvelle offre qui redéfinit l'expérience du cloud privé, en fournissant un cloud privé automatisé, flexible, évolutif et de niveau entreprise. Conçu pour les applications traditionnelles et natives du cloud, HPE Private Cloud Enterprise comprend une infrastructure et des logiciels modulaires et prend en charge le déploiement de charges de travail en métal nu, de machines virtuelles et de conteneurs.La possibilité de recueillir des informations à partir de données et d'agir en conséquence est le moteur de l'innovation dans l'entreprise moderne. Les informations provenant des données peuvent transformer les industries, créer de nouvelles opportunités commerciales, accélérer le temps de mise sur le marché et informer les décisions critiques. Pour atteindre ces résultats, les clients ont besoin d'un accès unifié aux données et de la possibilité d'obtenir des informations, de gérer, de stocker et de récupérer des données de manière transparente, de la périphérie au cloud.HPE a dévoilé plusieurs services cloud conçus pour aider les entreprises à moderniser leurs systèmes en fonction des données :HPE GreenLake continue également de développer son catalogue de services cloud pour des secteurs d'activité spécifiques, sur la base de partenariats et d'intégrations avec des éditeurs de logiciels indépendants spécifiques à un domaine.Hewlett Packard Enterprise est à l’origine de la principale plateforme de edge-to-coud sous forme de service dont l’objectif est d’aider les organisations à accélérer leurs activités en exploitant la valeur de toutes leurs données, où qu'elles soient. S’appuyant sur des décennies consacrées à repenser l’avenir et à innover afin de faire progresser les modes de vie et de travail, HPE propose des solutions technologiques uniques, ouvertes et intelligentes sous forme de service couvrant le calcul, le stockage, les logiciels, la périphérie intelligente, le calcul haute performance et les solutions critiques.Source : HPE Qu'en pensez-vous ?