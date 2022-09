La France est en deuxième position des pays les plus visés par les cyberattaques

41 % des entreprises citent les serveurs cloud sont la porte d'entrée la plus courante des cyberattaques

Le principal vecteur d'attaque de l'année dernière, les serveurs appartenant aux entreprises, occupe désormais la troisième place de la liste, 37 % des entreprises ayant déclaré qu'ils constituaient la principale méthode d'entrée des cyberattaques. La deuxième place revient aux courriers électroniques professionnels, désignés comme le principal point d'accès des attaquants par 40 % des entreprises.Au total, 48 % des entreprises déclarent avoir subi au moins une cyberattaque au cours des 12 derniers mois. Même si les dépenses de cybersécurité ont augmenté de 60 %, les cyberattaques ont augmenté de 5 % par rapport à l'année précédente.Les Pays-Bas semblent être les plus visés, avec 57 % des entreprises ayant subi des cyberattaques au cours des 12 derniers mois. Les organisations néerlandaises ont également connu la plus forte hausse des cyberattaques, soit 16 %.La France vient ensuite avec 52 % d'entreprises victimes d'attaques, soit une hausse de 3 %. En Espagne, les attaques contre les entreprises ont diminué de deux pour cent pour atteindre 51 %, tandis qu'aux États-Unis, 47 % ont subi des attaques, soit une augmentation de sept pour cent.Les entreprises britanniques ont subi le plus faible pourcentage de cyberattaques parmi les pays étudiés (42 %), mais sont en tête du classement pour le coût médian de toutes les attaques (28 000 dollars).Source : AtlasVPN Trouvez-vous cette étude pertinente ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ?