Selon les analystes, le marché du cloud a rarement dû faire face à un ralentissement économique prolongé depuis qu'il a pris de l'importance au cours de la dernière décennie, à mesure que les entreprises adoptaient la technologie. Il est donc plus difficile de prédire s'il est à l'abri de la récession ou s'il sera touché par un ralentissement économique.Alors que l'inflation, au plus haut depuis 40 ans, pèse sur les consommateurs et que les économistes débattent des signaux de récession, les annonceurs ont resserré les cordons de la bourse, selon les entreprises de Big Tech.", a déclaré Stacy Rasgon, analyste chez Bernstein, ajoutant que la sécheresse publicitaire qui touche des entreprises comme Facebook et Snapchat pourrait entraîner une réduction des investissements dans les centres de données.Big Tech a fait état d'un ralentissement des taux de croissance annuels des revenus du cloud au cours de la saison des résultats - Google Cloud a chuté de plus de 8 points de pourcentage, Azure de Microsoft de 6 points de pourcentage et AWS d'Amazon de plus de 3 points de pourcentage par rapport au trimestre précédent.Nathaniel Harmon, directeur de recherche de YipitData, a déclaré que la croissance des revenus du marché du cloud était toujours significative, mais a noté que des poches de faiblesse dans des régions comme l'Europe se glissaient.Les trois entreprises ont également déclaré que, pendant la pandémie, elles conserveraient les équipements des centres de données plus longtemps, dans certains cas jusqu'à six ans, au lieu de trois, afin d'économiser de l'argent.", a déclaré Glenn O'Donnell, directeur de recherche chez Forrester Research.Cette inquiétude a été renforcée par la chute de 16 % des activités d'Intel Corp dans le domaine des centres de données et de l'intelligence artificielle, qui ont atteint 4,6 milliards de dollars, soit près de 2 milliards de dollars de moins que les estimations de Wall Street, lors de la publication des derniers résultats trimestriels.La semaine dernière, Micron Technology a annoncé des perspectives encore plus sombres que prévu, ajoutant cette fois que les problèmes ne concernaient pas seulement les PC et les smartphones, mais aussi le cloud.Mais ce n'est pas seulement le ralentissement de la croissance du marché du cloud qui pose problème, a déclaré Sumit Sadana, directeur commercial de Micron. Une partie du problème est due à la pénurie de certaines puces qui empêche la construction de serveurs et entraîne un empilement d'autres puces - une situation similaire à la pénurie de puces automobiles.Selon Richard Barnett, directeur du marketing chez Supplyframe, les stocks de la chaîne d'approvisionnement des serveurs atteignent des sommets, mais des pièces essentielles manquent. "."Sadana a tout de même prévenu que les entreprises, inquiètes de l'économie, se montraient aussi plus prudentes dans l'achat de puces.M. O'Donnell, de Forrester, a déclaré qu'il observait ce phénomène dans l'ensemble du secteur technologique. ", a-t-il déclaré. "."Alors que les dirigeants et les analystes débattent de l'impact du ralentissement de la croissance du marché du cloud, Super Micro Computer Inc.(SMCI.O), qui se spécialise dans les serveurs personnalisés pour les nouvelles technologies, a déclaré que des développements tels que les voitures à conduite autonome et le méta-verset apportent encore de nouvelles vagues de demande.", a déclaré Michael McNerney, vice-président du marketing et de la sécurité des réseaux de Super Micro.Sources : Stacy Rasgon, analyste chez Bernstein, Nathaniel Harmon, directeur de recherche de YipitData, Glenn O'Donnell, directeur de recherche chez Forrester ResearchQu'en pensez-vous ?