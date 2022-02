L'étude, réalisée par Confluera, société spécialisée dans la sécurité du cloud, examine comment les responsables informatiques détectent, évaluent et agissent contre les menaces de cybersécurité dans l'environnement cloud actuel.Elle révèle que les équipes informatiques passent 54 % de leur temps à examiner les alertes de sécurité, et que plus de la moitié de ces alertes s'avèrent être des fausses alertes ou des alertes bénignes. Lorsqu'on leur demande quels sont les défis liés à l'adoption de plusieurs plates-formes en cloud, 69 % citent le maintien d'une couverture de cybersécurité cohérente sur toutes les infrastructures en cloud. Près de 50 % mentionnent la sécurisation des ressources nécessaires à la gestion de différentes infrastructures en nuage, et près de 45 % identifient la difficulté de détecter les menaces progressant d'une infrastructure en nuage à une autre.En outre, plus de 65 % des responsables informatiques affirment que l'adoption du cloud IaaS (AWS, Azure, Google Cloud, etc.) a été le principal facteur d'augmentation de leur charge de travail en 2021.", explique John Morgan, PDG de Confluera. "Parmi les autres résultats, 85 % des responsables informatiques déclarent avoir subi une augmentation de la charge de travail en raison d'une évolution des modèles de travail, notamment des travailleurs à distance. Près de 70 % affirment que ce changement de modèle de travail a rendu plus difficile la sécurisation des ressources de l'entreprise.", ajoute M. Morgan. "Source : Confluera Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Votre entreprise a-t-elle accéléré l'adoption du cloud ou prévoit-elle de le faire ?Quel est le plus grand obstacle auquel votre organisation est confrontée pour mener à bien les projets d'adoption du cloud ?