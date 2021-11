Les exigences réglementaires (21 %) et le coût (19 %) sont les principaux défis à relever par les entreprises qui n'utilisent pas actuellement le cloud computing. 47 % des personnes interrogées déclarent que leur entreprise adopte une stratégie de type "cloud first", 30 % déclarent que leur entreprise est déjà "cloud native" et 37 % déclarent qu'elles prévoient d'être "cloud native" d'ici trois ans ou plus.Alors que l'on pourrait s'attendre à une augmentation de l'adoption du cloud en raison de la pandémie de COVID, la croissance est en fait constante. 90 % des personnes interrogées déclarent aujourd'hui que leur entreprise utilise le cloud computing, contre 88 % l'année dernière. Mais bien que cette augmentation soit minime, près de la moitié (48 %) disent qu'ils prévoient de migrer 50 % ou plus de leurs applications vers le cloud dans l'année à venir.", explique Mike Loukides, vice-président du contenu chez O'Reilly. "."Parmi les autres résultats, Amazon Web Services (62 %), Microsoft Azure (48 %) et Google Cloud (33 %) sont les solutions de cloud les plus populaires, bien que la plupart des répondants utilisent plusieurs fournisseurs de cloud.67 % des personnes interrogées utilisent un cloud public, 45 % un cloud privé et 55 % une infrastructure traditionnelle sur site.Interrogés sur les compétences nécessaires à la mise en œuvre du cloud, les répondants sont divisés de manière assez égale, la sécurité basée sur le cloud (59 %) et les connaissances générales sur le cloud (54 %) étant les réponses les plus courantes.Source : O'Reilly Trouvez-vous ce rapport pertinent ou pas ?Quels sont les principaux obstacles rencontrés par votre entreprise en ce qui concerne l'adoption du cloud ?Votre entreprise est-elle multicloud ou a-t-elle choisi un des fournisseurs principaux ?