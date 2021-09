83 % des personnes interrogées déclarent que le développement et le déploiement dans le cloud sont une priorité informatique majeure en 2021 pour les applications développées et déployées par leur entreprise.Les trois principales motivations pour migrer les applications vers le cloud sont les suivantes : favoriser le travail à distance, mettre la technologie sur le marché plus rapidement et accroître l'agilité, le coût n'arrivant qu'en quatrième position.Mais l'étude de Security Compass souligne également que les entreprises ont du mal à développer des applications en nuage qui répondent aux exigences de sécurité et qui s'intègrent aux technologies existantes sur site, 54 % d'entre elles citant ces défis comme étant les plus importants.On constate également une augmentation des arguments en faveur de l'automatisation, 92 % des entreprises qui développent plus des trois quarts de leurs applications logicielles dans le cloud signalant un intérêt pour les solutions qui automatisent les processus proactifs de sécurité et de conformité., déclare Rohit Sethi, PDG de Security Compass.Source : Security Compass Trouvez-vous cette étude pertinente ?Quelle est la position actuelle de votre organisation par rapport à l'adoption du cloud et des solutions d'automatisation ?