STACKIT est la marque numérique de Schwarz IT et, en tant que telle, fait partie de l'organisation informatique de la plus grande société commerciale européenne - le groupe Schwarz. Lidl et Kaufland, Schwarz Produktion pour la fabrication de produits alimentaires, et PreZero pour les services environnementaux font tous partie du groupe. Le groupe Schwarz est ainsi l'une des rares entreprises commerciales à couvrir l'ensemble du cycle de création de valeur - de la production à l'élimination et au recyclage en passant par le commerce.Le cloud computing est la mise à disposition de ressources informatiques à la demande via Internet, avec une tarification en fonction de votre utilisation. Au lieu d'acheter, de posséder et de gérer des serveurs et des centres de données physiques, vous pouvez accéder à votre guise aux services technologiques, tels que la puissance de calcul, le stockage et les bases de données, d'un fournisseur cloud tel qu'Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Plateform (GCP), Microsoft azure ou encore StackIT lancé par Schwarz Group.La numérisation occupe une place très importante au sein du groupe Schwarz. Elle n'est pas une fin en soi, mais sert toujours à optimiser les processus commerciaux et à servir les intérêts des clients. Pour répondre aux besoins des clients à l'avenir également, les nouveaux modèles commerciaux numériques doivent être mis en œuvre encore plus rapidement - et ce, alors que l'infrastructure des données et des systèmes devient de plus en plus complexe.Dans ce contexte de marché exigeant, le cloud sert de facilitateur de la numérisation. Grâce au cloud computing, il n'est pas nécessaire de surapprovisionner les ressources en amont pour gérer les pics d'activité futurs. Au lieu de cela, vous allouez la quantité de ressources dont vous avez réellement besoin. Vous pouvez mettre à l'échelle instantanément ces ressources pour augmenter et diminuer la capacité en fonction de l'évolution des besoins de l’entreprise.C'est pourquoi le groupe d'entreprises aborde activement la transformation. Avec STACKIT et la mise en place de sa propre infrastructure cloud, il crée les bases nécessaires pour que l'entreprise soit prête pour l'avenir. Dans le cadre de sa stratégie de cloud computing, le groupe Schwarz utilise déjà lui-même la plateforme de cloud STACKIT pour mettre à disposition de manière sûre et stable de nombreuses applications critiques pour l'entreprise dans les domaines de la production, du commerce et de la mobilité.« Grâce à notre offre de services, nous ouvrons la voie en Allemagne à une solution de cloud européen qui renforcera la souveraineté numérique et la compétitivité de notre économie, a déclaré Christian Müller, CIO Schwarz IT. Ce faisant, Schwarz Group répond aux appels des ministres du gouvernement pour une alternative européenne viable aux offres de cloud et aux services de colocation de fournisseurs non européens. »« L'ouverture de notre cloud propriétaire et éprouvé StackIT à des utilisateurs extérieurs au Schwarz Group représente une étape importante pour les entreprises et les organisations du secteur public dans leur quête de souveraineté numérique », a-t-il ajouté.Les rapports selon lesquels le propriétaire du supermarché cherchait à lancer une activité informatique ont fait surface en 2020, peu après que Schwarz ait acquis la société de logiciels Camao IDC. Les rapports suggèrent que le groupe a commencé à travailler sur une offre de cloud en 2018 et l'a lancée en interne vers 2019. En novembre 2021, le groupe a acquis une participation majoritaire dans la société israélienne de cybersécurité XM Cyber.STACKIT est l'un des précurseurs de la numérisation au sein du groupe Schwarz et s'intègre dans la stratégie de numérisation interne. Au cours des prochaines années, STACKIT migrera une grande partie des infrastructures classiques sur site du groupe vers le cloud, tout en garantissant que l'infrastructure informatique reste sûre et stable.En tant qu'unité forte à caractère de start-up au sein de Schwarz IT, STACKIT propose la colocation sous forme de centre de données ou d'espace rack ainsi que des services d'infrastructure et de plateforme cloud (IaaS et PaaS) de qualité professionnelle. STACKIT fournit ainsi la base technologique pour la transformation numérique de l'ensemble du groupe Schwarz, dont les entreprises externes profitent également.Outre la colocation, StackIT propose un certain nombre de services de cloud et d'infrastructure, notamment le stockage objet, les bases de données, les instances de calcul, etc. La société propose des services à partir d'une installation située à Ostermiething en Autriche (connue sous le nom de DC10) et d'un centre de données à Ellhofen, en Allemagne (connu sous le nom de DC08).L'équipe STACKIT se compose actuellement de plus de 100 professionnels de l'informatique enthousiastes qui travaillent avec toute leur passion à conseiller et à numériser leurs clients de manière parfaitement adaptée à la migration vers le cloud.Les services de cloud et de colocation de STACKIT s'adressent actuellement aux petites et moyennes entreprises de tous les secteurs en Europe qui souhaitent se numériser de manière simple, sûre et stable. STACKIT se considère comme une alternative européenne aux grands hypercalers américains, AWS et asiatiques. Le cloud STACKIT est systématiquement hébergé dans les centres informatiques du groupe en Allemagne et en Autriche et fonctionne à 100 % selon les normes européennes de protection des données.Les trois principaux types de cloud computing sont l'infrastructure en tant que service, la plateforme en tant que service et le logiciel en tant que service. Chaque type de cloud computing fournit différents niveaux de contrôle, de flexibilité et de gestion, permettant ainsi de sélectionner le bon ensemble de services répondant à vos besoins.L'IaaS contient les éléments de base pour le cloud computing. Elle propose généralement un accès à des fonctionnalités réseau, des ordinateurs (virtuels ou sur du matériel dédié) et à un espace de stockage de données. Elle offre le plus haut niveau de flexibilité et de contrôle de gestion des ressources informatiques. Cela s'apparente beaucoup aux ressources informatiques existantes que de nombreux départements informatiques et développeurs connaissent.Grâce au service PaaS, l’utilisateur n'a plus besoin de gérer l'infrastructure sous-jacente (en règle générale, le matériel et les systèmes d'exploitation) et il peut se concentrer sur le déploiement et la gestion des applications. Vous êtes ainsi plus efficace, car vous n'avez pas à vous soucier de l'approvisionnement des ressources, de la planification des capacités, de la maintenance logicielle, de l'application de correctifs ou de toute autre charge indifférenciée liée à l'exécution de l’application.Le SaaS offre un produit final qui est exécuté et géré par le prestataire de services. Dans la plupart des cas, les personnes qui font référence au service Saas pensent aux applications des utilisateurs finaux (telles que la messagerie web). Avec une offre SaaS, vous n'avez pas à vous soucier de la gestion du service ou de celle de l'infrastructure sous-jacente. Vous devez juste réfléchir à l'utilisation de ce logiciel spécifique. Chez Amazon, la division cloud ne s'arrête pas. AWS poursuit sa croissance alors que l'on parle de difficultés économiques mondiales. Elle a rapporté un tiers d'affaires en plus à sa société mère au cours de son deuxième trimestre, ce qui a permis de compenser partiellement les pertes subies par le secteur de la vente au détail du groupe Amazon.Amazon Web Services propose une large gamme mondiale de produits basé sur le cloud et utilise le principe du paiement à l'utilisation pour la tarification. Chaque service dispose de sa propre tarification. Le cloud d’Amazon pourrait disposer de plus de services et de fonctionnalités au sein de ces services que n'importe quel autre fournisseur cloud, notamment le calcul, le stockage, les bases de données, la mise en réseau, les lacs de données et l'analyse, le machine learning et l'intelligence artificielle, l'Internet des Objets, la sécurité, etc.« AWS continue de croître à un rythme rapide, a déclaré le directeur financier Brian Olsavsky, et nous pensons que nous sommes encore aux premiers stades de l'adoption du cloud par les entreprises et le secteur public. » Il a ajouté : « Nous voyons une grande opportunité de continuer à faire des investissements au nom des clients AWS. Nous continuons à investir de manière réfléchie dans de nouvelles infrastructures pour répondre aux besoins de capacité, tout en étendant AWS à de nouvelles régions, en développant de nouveaux services et en itérant rapidement pour améliorer les services existants. »Indépendamment du fournisseur, le cloud donne un accès facile à un large éventail de technologies, ce qui permet d'innover plus rapidement et de créer pratiquement tout ce que nous pouvons imaginer.En plus dela possibilité d’utiliser les ressources dont vous avez besoin, des services d'infrastructure tels que le calcul, le stockage et les bases de données à l'Internet des objets, en passant par le machine learning et l'analyse, ilest possible de déployer des services technologiques en quelques minutes et passer de l'idée à la mise en place de plusieurs ordres de grandeur plus rapidement. Cela donne la possibilité d'expérimenter, de tester de nouvelles idées pour différencier les expériences client et faire évoluer une entreprise.Source : Stackit Quel est votre avis sur le sujet ?La volonté du Groupe Lidl de concurrencer AWS en lançant une unité de cloud computing « made in Germany » est-elle réalisable ?