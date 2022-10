La valorisation des sociétés de cloud cotées en bourse a également chuté à 1 200 milliards de dollars, contre 2 800 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois, selon la société de capital-risque.Les valorisations ont chuté chez des sociétés de logiciels aussi variées que Microsoft et Shopify Inc et dans des domaines tels que l'analyse des données, la sécurité et la collaboration.Parmi les entreprises de logiciels en tant que service (SaaS), le fabricant américain de logiciels d'analyse de données Snowflake Inc présente le multiple valeur/revenu d'entreprise le plus élevé pour les 12 prochains mois. Le mois dernier, cependant, le multiple était de 20 fois contre 61 fois en septembre de l'année dernière, selon le rapport.", a déclaré Philippe Botteri, associé chez Accel.Pourtant, la migration des opérations logicielles locales vers le cloud n'a pas perdu son élan et les dépenses d'automatisation et de transformation numérique devraient atteindre 2 800 milliards de dollars d'ici 2025, contre 1 800 milliards de dollars en 2022, selon Accel.Les faibles valorisations des entreprises augmentent également le potentiel de fusions et d'acquisitions, les transactions de logiciels étant susceptibles d'atteindre 101 milliards de dollars sur une base annualisée cette année, a-t-il ajouté.Il y a environ 770 milliards de dollars disponibles pour acheter des sociétés de cloud computing, dont 440 milliards de dollars de liquidités sur les bilans des investisseurs stratégiques et 330 milliards de dollars de poudre sèche provenant de fonds d'investissement privés axés sur la technologie, a estimé Accel.Source : AccelTrouvez-vous ce rapport pertinent ?Les investissements dans les entreprises spécialisées dans le cloud ont-ils également autant diminué en France ?