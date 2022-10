Chiffre d’affaires de 788 millions d’euros en 2022, en forte croissance de 18,8 % comparé à 2021. Croissance comparable du chiffre d’affaires de 12,4 %



EBITDA ajusté de 308 millions d’euros, soit une marge de 39,0 %, et croissance de 17,4 % en données publiées par rapport à l’exercice précédent



Les capex récurrents et de croissance atteignent respectivement 19 % et 36 % du chiffres d’affaires de l’exercice



Trajectoire d’accélération confirmée pour 2023 avec un objectif de croissance organique du chiffre d’affaires compris entre +14 % à +16 %, et une marge d’EBITDA en ligne avec 2022



En 2023, OVHcloud vise des capex récurrents et de croissance respectivement compris entre 16 % et 20 % et entre 28 % et 32 % du chiffre d’affaires de l’année 2023



Confirmation des objectifs de moyen terme avec une croissance organique du chiffre d’affaires aux alentours de 25%, une marge d’EBITDA ajustée d’environ 42%, et des capex récurrents et de croissance respectivement compris entre 14 % et 16% et entre 28 % et 32 %

OVHcloud dépasse son objectif de revenu et confirme sa stratégie d’accélération ::Michel Paulin, Directeur Général d’OVHcloud a déclaré :Le chiffre d’affaires consolidé d’OVHcloud a atteint 788 millions d’euros sur l’année 2022, en hausse de 18,8 % par rapport à 2021 en données publiées et de 12,4 % en données comparables, à taux de change et périmètre constantset excluant les impacts directs liés à l’incident de Strasbourg. La performance de l’année 2022 illustre le dynamisme du marché du cloud et confirme plus particulièrement les perspectives de forte croissance du Cloud public et du Cloud privé.OVHcloud a enregistré une perte nette de 29 millions d’euros en 2022, contre 32 millions d’euros lors de l’exercice précédent.Source : OVHCloudQu'en pensez-vous ?