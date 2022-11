soutenir le pays avec une protection critique de la cybersécurité ;

soutenir les organismes à but non lucratif et les organisations humanitaires opérant en Ukraine, en Pologne et ailleurs dans l'Union européenne ;

fournir des données et un soutien aux organisations internationales qui aident l'Ukraine et s'attaquent aux crimes de guerre contre les civils ;

soutenir et aider les employés qui contribuent à des organisations à but non lucratif engagées dans des efforts d'aide humanitaire.



Brad Smith, Vice-président et président de Microsoft, a annoncé cet engagement à Lisbonne, au Portugal, lors d'une conférence de presse conjointe avec Mykhailo Fedorov, vice-premier ministre et ministre de la Transformation numérique de l'Ukraine.La défense continue de l'Ukraine dépend en partie d'une alliance numérique critique de pays, d'entreprises et d'organisations à but non lucratif. Depuis le début de la guerre en février, Microsoft et d'autres entreprises technologiques ont fourni une assistance technologique sans précédent au gouvernement et au peuple ukrainiens. En distribuant l'infrastructure numérique dans le cloud public, Microsoft et d'autres ont soutenu les services ukrainiens essentiels par le biais de centres de données à travers l'Europe. Comme l'a souligné le rapport de Microsoft en juin, cela a joué un rôle essentiel dans la protection de la résilience et de la sécurité des données et des services numériques de l'Ukraine, même face aux missiles de croisière russes et autres attaques cinétiques contre le centre de données du gouvernement ukrainien et d'autres actifs physiques.Cet engagement porte le soutien total de Microsoft à l'Ukraine à plus de 400 millions de dollars depuis le début de la guerre en février. En plus de permettre aux services technologiques de fonctionner dans le Cloud Microsoft, l'entreprise continue à :