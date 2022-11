Mirantis Container Cloud s'améliore et fournit un stockage de haute performance pour les déploiements Kubernetes à grande échelle

Fidèle à sa démarche consistant à soutenir les développeurs pour qu’ils puissent créer plus facilement le meilleur code possible, Mirantis annonce des mises à jour qui facilitent les déploiements Kubernetes à grande échelle en fournissant un stockage de données hautes performances et en étendant la prise en charge à Google Cloud Platform, afin de garantir une expérience Kubernetes multi cloud - public, hybride ou privé - cohérente quelque soit la distribution.Shaun O’Meara, Field CTO chez Mirantis, précise : «Avec cette mise à jour de Mirantis Container Cloud (MCC), il est désormais possible d’exécuter des workloads critiques au service de millions d’utilisateurs, plusieurs pétaoctets de stockage de données étant accessibles par les clusters Kubernetes via le système open source Ceph.Une mise à jour de Mirantis Kubernetes Engine (MKE) ajoute Google Cloud Platform à l’actuelle prise en charge des machines virtuelles, serveurs bare metal et bare metal hébergés sur Equinix Metal, Amazon Web Services et Microsoft Azure. Capable d’exécuter simultanément Swarm et Kubernetes sur le même cluster, MKE offre une certaine latitude dans le choix des orchestrateurs, interchangeables sur les nœuds Linux et Windows.ZeroOps désigne un ensemble de produits et de services administrés exploitables aux niveaux de la plateforme et des applications qui aident les entreprises à accorder davantage d’importance à la diffusion d’applications modernes, stratégiques pour leur activité, plutôt qu’à leur infrastructure technologique. Au niveau de l’infrastructure, ZeroOps résout les problématiques courantes d’activation de plateforme cloud native et de gestion sur toute infrastructure, garantissant une accessibilité à la demande, selon un modèle « as-a-service », des technologies telles que Kubernetes, Swarm et OpenStack. Au niveau des applications, ZeroOps propose des solutions et services pour accélérer la transformation cloud native, notamment la migration des applications, un pipeline CI/CD-as-a-service administré, des frameworks écourtant le déploiement des applications web à grande échelle, et des outils pour accélérer le développement des logiciels et les opérations Kubernetes.Mirantis aide les organisations à déployer leur code plus rapidement sur des clouds publics et privés, améliorant la productivité des développeurs en les libérant des contraintes liées à la gestion de l’infrastructure. L’entreprise allie une expertise en automatisation intelligente et cloud native qu’elle met au service d’une stratégie ZeroOps pour gérer et exploiter les environnements Kubernetes et cloud.Source : Mirantis Qu'en pensez-vous ?