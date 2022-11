Au cours des 14 derniers trimestres, le taux de croissance annuel des États-Unis est resté dans une fourchette de 27 à 34 %, et le troisième trimestre était proche du point médian de cette fourchette. Alors que le taux de croissance mondial du troisième trimestre a subi le contrecoup d'un dollar américain historiquement fort et d'un marché chinois très restreint, le fait de se concentrer sur les chiffres du marché américain permet de contourner ces problèmes macroéconomiques et de démontrer la force sous-jacente et fondamentale du marché du cloud.Alors que les dépenses liées au cloud aux États-Unis continuent de croître de 30 %, les leaders du marché étaient Amazon, Microsoft et Google qui, ensemble, représentaient 76 % de leur marché national. Si leur part a progressivement augmenté, certains petits fournisseurs de services en nuage ont connu une croissance plus rapide, notamment Snowflake et MongoDB, ce dernier via son offre PaaS. Oracle a vu son taux de croissance du cloud augmenter ce trimestre.La plupart des grands fournisseurs de services de cloud computing ayant maintenant publié leurs résultats pour le troisième trimestre, Synergy estime que les revenus trimestriels des services d'infrastructure de cloud computing aux États-Unis (y compris les services IaaS, PaaS et de cloud privé hébergé) approchent les 23 milliards de dollars, les revenus sur douze mois atteignant 84 milliards de dollars. Les services publics IaaS et PaaS représentent la majeure partie du marché et continuent de croître plus rapidement que les services de cloud privé hébergé. Il est à noter que la part de marché du PaaS est plus élevée aux États-Unis que dans d'autres parties du monde, ce qui démontre la nature plus développée du marché américain.", a déclaré John Dinsdale, analyste en chef du Synergy Research Group. "Source : Synergy Research GroupQu'en pensez-vous ?