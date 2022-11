Il s'agit d'une augmentation de plus de 11 milliards de dollars par rapport au troisième trimestre de l'année dernière, malgré deux vents contraires violents : un dollar américain historiquement fort et un marché chinois très restreint.Ces dépenses supplémentaires représentent une croissance de 24 % en glissement annuel. Si les taux de change étaient restés constants au cours de l'année dernière, le taux de croissance aurait été de plus de 30 %.Alors que le marché poursuit sa trajectoire de forte croissance, Google a augmenté sa part de marché au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent, tandis que les parts de marché d'Amazon et de Microsoft sont restées relativement inchangées. Par rapport à l'année dernière, tous trois ont augmenté leur part de marché d'au moins un point de pourcentage.Amazon, Microsoft et Google combinés détenaient 66 % du marché mondial au cours du trimestre, contre 61 % il y a un an. Dans l'ensemble, tous les autres fournisseurs de cloud ont triplé leurs revenus depuis fin 2017, bien que leur part de marché collective ait plongé de 50 % à 34 %, leurs taux de croissance restant bien inférieurs à ceux des leaders du marché.La plupart des principaux fournisseurs de cloud ayant maintenant publié leurs données sur les résultats du troisième trimestre, Synergy estime que les revenus trimestriels des services d'infrastructure de cloud (y compris les services IaaS, PaaS et de cloud privé hébergé) se sont élevés à 57,5 milliards de dollars, les revenus sur douze mois de suivi atteignant 217 milliards de dollars.Les services IaaS et PaaS publics représentent la majeure partie du marché et ont augmenté de 26 % au troisième trimestre. La domination des principaux fournisseurs de cloud est encore plus prononcée dans le cloud public, où les trois premiers contrôlent 72 % du marché. Géographiquement, le marché du cloud continue de croître fortement dans toutes les régions du monde.", a déclaré John Dinsdale, analyste en chef du Synergy Research Group.Source : Synergy Research GroupQu'en pensez-vous ?