Le cloud computing n'est pas seulement une question de technologie. Les personnes extérieures à l'informatique possèdent des compétences et des connaissances essentielles à la réussite de la stratégie de cloud computing. Concevoir une stratégie de sortie des fournisseurs de cloud est difficile, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles de nombreux dirigeants n'en créent pas. De nombreuses organisations pensent qu'elles n'ont pas besoin d'une stratégie de sortie parce qu'elles ne s'attendent pas à rapporter quoi que ce soit du cloud. Pourtant, une stratégie de sortie est essentielle à la réussite de la stratégie de cloud d'une organisation. Une stratégie de cloud computing est différente d'un plan de mise en œuvre du cloud computing et une stratégie de cloud computing doit venir en premier. Il s'agit de la phase de décision dans laquelle les dirigeants commerciaux et informatiques décident du rôle que le cloud computing jouera dans l'organisation. Un plan de mise en œuvre du cloud vient ensuite, pour mettre en œuvre la stratégie de cloud computing. Il n'est jamais trop tard pour commencer une stratégie de cloud computing. De nombreuses organisations partent du principe qu'avoir une stratégie de cloud computing implique de tout transférer vers le cloud. 6. Dire "Notre stratégie de cloud computing est notre stratégie de centre de données". De nombreuses organisations confondent leur stratégie de cloud computing avec leur stratégie de centre de données. Bien que les organisations doivent les garder séparées, elles doivent s'assurer qu'elles s'alignent l'une sur l'autre, car cela affecte le rôle que le cloud computing jouera dans leur organisation. Une autre erreur courante commise par les entreprises consiste à adopter le cloud computing parce que le PDG, le DSI ou le responsable d'une unité opérationnelle pense que cela permettra de réaliser des économies. Les analystes de Gartner recommandent de traiter les mandats exécutifs comme un parrainage pour élaborer une stratégie de cloud computing et non comme une stratégie de cloud computing en soi. La stratégie de cloud computing doit également maintenir le lien avec l'entreprise, en veillant à ce que les organisations sachent pourquoi les charges de travail sont déplacées et quel est l'objectif. Les organisations utiliseront probablement plusieurs services de cloud différents au fil du temps. Comme l'utilisation des services de cloud pourrait devenir de plus en plus large et diversifiée, les dirigeants commerciaux et informatiques doivent concevoir une stratégie générale en tenant compte de plusieurs types de scénarios, de services de cloud, de fournisseurs et d'environnements non cloud. L'externalisation de la stratégie de cloud computing d'une entreprise peut sembler attrayante, mais elle ne devrait pas avoir lieu - elle est bien trop importante pour être externalisée. Les analystes du Gartner recommandent plutôt aux chefs d'entreprise et aux responsables informatiques de faire appel à des tiers - même au fournisseur de cloud - pour la mise en œuvre. Cela peut être un moyen rentable de se procurer les rares compétences en matière de cloud dont leur organisation a besoin. Source : Gartner