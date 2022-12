Comment cela fonctionne-t-il ?

L'Ukraine met en garde contre de nouvelles frappes de missiles russes sur le réseau énergétique

Selon Liam Maxwell, directeur de la transformation numérique du gouvernement chez AWS, « en janvier 2022, il était de plus en plus clair qu'il allait y avoir une attaque de la Russie contre l'Ukraine... en février 2022, le parlement ukrainien a adopté une loi permettant aux données du gouvernement et du secteur privé de passer au cloud, et nous avons commencé à nous engager vraiment étroitement avec les Ukrainiens », a-t-il déclaré.« Le jour de l'invasion, nous avons rencontré l'ambassadeur à l'ambassade d'Ukraine à Londres et nous avons esquissé un plan pour identifier les parties de l'État que nous pouvions les aider à sauvegarder, et cela comprenait des choses comme le registre de la population, la propriété foncière et immobilière, les dossiers de paiement des impôts, les dossiers d'éducation. Nous avons ainsi jeté les bases d'une démarche stratégique visant à aider le gouvernement ukrainien et à sauvegarder son infrastructure numérique. »Trois dispositifs AWS Snowball - conçus pour la migration hors ligne de téraoctets de données - ont été envoyés par avion en Ukraine via la Pologne. « Ils sont devenus la première partie de la préservation des données de l'Ukraine », a déclaré Maxwell.Dans la console AWS Snow Family, l’utilisateur selectionne son dispositif préféré, soit Snowball Edge Compute Optimized, soit Snowball Edge Storage Optimized. Ensuite, il crée une tâche avec un seau Amazon S3, sélectionne Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) pour le suivi et configure des options telles que les AMI Amazon EC2 et un GPU.AWS prépare et expédie le dispositif. Une fois l'appareil arrivé, il doit être mis sous tension et AWS OpsHub est utilisé pour le déverrouiller. L’utilisateur se connecte à son réseau local. Utilise AWS OpsHub pour gérer l'appareil, transférer des données ou lancer des instances EC2. Lorsque l’utilisateur a terminé, il éteint et renvoie l'appareil à AWS.L'étiquette d'expédition apparaît automatiquement sur l'écran E Ink. Lorsque l'appareil arrive dans la région AWS, toutes les données stockées dans votre ou vos bucket(s) embarqués sont déplacées vers votre bucket S3 et vérifiées en à peu près le même temps qu'il a fallu pour charger l'appareil. Toutes les données sont ensuite effacées en toute sécurité de l'appareil et toutes les informations relatives aux clients sont supprimées.La migration vers le cloud fonctionne parallèlement à Diia, une application gouvernementale pour smartphone, afin de permettre la continuité des activités gouvernementales. Le projet Diia était déjà en cours avant l'invasion, et est décrit comme « un portail unique de services publics pour la population et les entreprises. » En d'autres termes, l'Ukraine était déjà engagée dans la transformation numérique, mais l'arrivée de la guerre a rendu sa mise en œuvre urgente.« C'est la guerre la plus avancée technologiquement dans l'histoire de l'humanité, a déclaré Fedorov. Chaque jour, nous voyons comment les technologies peuvent tuer. Mais nous voyons aussi comment la technologie peut aider. »Diia est un nouveau niveau d'interaction entre l'État et les citoyens : pratique, invisible, humain. C'est la seule initiative qui combine une application mobile avec un accès aux documents numériques des citoyens, et un portail unique de services publics pour la population et les entreprises. L'objectif principal est de rendre 100 % des services publics disponibles en ligne. Au 1er avril 2021, près de 4,5 millions d'Ukrainiens ont mis à jour l'application Diia 2.0. Le portail Diia compte aujourd'hui plus de 3,6 millions d'utilisateurs et plus de 50 services publics sont disponibles en ligne.L'application mobile Diia 2.0 permet aux Ukrainiens d'accéder à 9 documents numériques (carte d'identité, passeport biométrique étranger, carte d'étudiant, permis de conduire, certificat d'immatriculation de véhicule, police d'assurance véhicule, numéro d'identification fiscale, certificat de naissance, certificat IDP) et à 12 services au total.Tout récemment, l'Ukraine est devenu le premier pays à disposer d'une carte d'identité numérique valable et utilisable partout dans le pays et le quatrième en Europe à lancer un permis de conduire numérique. Tous les documents numériques de Diia ont désormais la même valeur juridique que leurs équivalents en plastique ou en papier. Grâce à l'application Diia, les Ukrainiens peuvent également partager des copies numériques de ces documents, et payer des dettes ou des amendes.« dirigeants d'AWS ont pris une décision qui a sauvé le gouvernement et l'économie ukrainiens. La solution pour sauver les bases de données ukrainiennes et les registres d'État était la migration vers le cloud », a-t-il ajouté. « AWS a apporté l'une des plus grandes contributions à la victoire des Ukrainiens en fournissant au gouvernement ukrainien un accès et des ressources pour la migration vers le cloud. »AWS a-t-il reçu des cyberattaques russes en raison de son implication ? « Je ne vais pas en parler, mais vous pouvez imaginer que nous avons entrepris d'aider l'Ukraine en fonction de la capacité... vous savez que la sécurité est le job zéro à travers AWS... nous avons la capacité de nous protéger », a déclaré Maxwell.« Comme vous le savez, les Russes ciblent notre infrastructure énergétique ... ce que nous aimons le plus dans ce partenariat avec les entreprises du cloud, c'est que les missiles russes ne peuvent pas détruire le cloud », déclare Fedorov.L'Ukraine a déclaré lundi que la Russie se préparait à une nouvelle vague d'attaques de missiles contre son réseau énergétique. L'avertissement a été lancé alors que les forces ukrainiennes ont repoussé les attaques russes dans la région de Donetsk, notamment dans les zones des villes de Bakhmut et d'Avdiivka, a indiqué l'état-major général de l'armée ukrainienne.La société énergétique ukrainienne Naftogaz a demandé à l'Agence américaine pour le développement international (USAID) de l'aider à fournir des volumes supplémentaires de gaz naturel pour la saison de chauffage, a déclaré lundi Oleksiy Chernyshov, directeur général de la société.Depuis le début du mois d'octobre, la Russie effectue des bombardements massifs de missiles sur l'infrastructure énergétique et électrique de l'Ukraine presque chaque semaine, chaque barrage ayant un impact plus important que le précédent à mesure que les dommages s'accumulent et que l'hiver glacial s'installe.Kiev prévoit d'ériger des arbres de Noël, sans les lumières, dans toute la ville meurtrie, dans une démonstration provocante de l'esprit des fêtes, alors que les millions d'habitants de la capitale souffrent de coupures de courant dues aux attaques russes, ont déclaré des responsables. « Personne ne va annuler le Nouvel An et Noël, et l'atmosphère du Nouvel An devrait être là, a déclaré le maire de Kiev, Vitali Klitschko, dans une interview à l'agence de presse RBC-Ukraine. Nous ne pouvons pas permettre à Poutine de nous voler notre Noël. »Le secrétaire d'État américain Antony Blinken annoncera une nouvelle assistance pour aider à restaurer la capacité de transmission d'électricité de l'Ukraine face aux attaques russes visant le réseau énergétique du pays, a déclaré un haut responsable du département d'État.Source : Mykhailo Fedorov, vice prime minister and minister for digital transformationQuel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous qu'AWS tire une certaine publicité de cette situation tragique en Ukraine ?