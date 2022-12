moderniser les applications d'entreprise : telles que les applications de gestion de la relation client (CRM), de planification des ressources d'entreprise (ERP), de chaîne logistique et de facturation, avec une disponibilité et des performances élevées ;

créer des applications SaaS : prends en charge des applications SaaS (Software-as-a-Service) fiables, performantes et multitenant avec une mise à l'échelle flexible des instances et du stockage ;

déployer des applications à l'échelle d'Internet : telles que des jeux mobiles, des applications de médias sociaux et des services en ligne, qui nécessitent une évolutivité et une résilience multirégionales.

Engagement de souveraineté numérique d'AWS

Nous avons toujours pensé que pour que le cloud réalise son plein potentiel, il était essentiel que les clients aient le contrôle de leurs données. Donner aux clients cette souveraineté a été une priorité pour AWS depuis le tout début, lorsque nous étions le seul grand fournisseur de cloud à permettre aux clients de contrôler l'emplacement et le mouvement de leurs données. L'importance de cette base n'a fait que croître au cours des 16 dernières années, alors que le cloud s'est généralisé et que les gouvernements et les organismes de normalisation continuent de développer des réglementations en matière de sécurité, de protection des données et de confidentialité.



Aujourd'hui, le contrôle des actifs numériques, ou souveraineté numérique, est plus important que jamais.

Tout en innovant et en nous développant pour offrir le cloud le plus performant, le plus évolutif et le plus fiable au monde, nous avons continué à donner la priorité à l'assurance que les clients aient le contrôle et soient en mesure de répondre aux exigences réglementaires partout où ils opèrent. Ces exigences varient considérablement selon les secteurs et les pays.



Dans de nombreux endroits du monde, comme en Europe, les politiques de souveraineté numérique évoluent rapidement. Les clients sont confrontés à une incroyable complexité et, au cours des 18 derniers mois, beaucoup nous ont dit qu'ils craignaient de devoir choisir entre la pleine puissance d'AWS et une solution de cloud souverain aux fonctionnalités limitées qui pourrait entraver leur capacité à innover, à se transformer et à se développer. Nous sommes convaincus que les clients ne devraient pas avoir à faire ce choix.



Souverain par conception

Contrôle de l'emplacement des données : actuellement en Europe, les clients ont le choix de déployer leurs données dans l'une des huit régions existantes. AWS étend également les contrôles de résidence des données pour les données opérationnelles, telles que les informations d'identité et de facturation ; Un contrôle vérifiable de l'accès aux données : le système AWS Nitro, qui constitue la base des services informatiques AWS, utilise du matériel et des logiciels spécialisés pour protéger les données contre tout accès extérieur pendant le traitement sur Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ; La possibilité de tout chiffrer partout : actuellement, AWS donne aux clients des fonctionnalités et des contrôles pour chiffrer les données, que ce soit en transit, au repos ou en mémoire. Tous les services AWS prennent déjà en charge le chiffrement, la plupart prenant également en charge le chiffrement avec des clés gérées par le client et inaccessibles à AWS ; Résilience du cloud : il n'est pas possible d'atteindre la souveraineté numérique sans résilience. Le contrôle des charges de travail et la haute disponibilité sont essentiels en cas d'événements tels que la rupture de la chaîne d'approvisionnement, l'interruption du réseau et les catastrophes naturelles. Pour mieux isoler les problèmes et obtenir une haute disponibilité, les clients peuvent répartir les applications sur plusieurs zones de disponibilité dans la même région AWS.

Alors que les nations du monde entier introduisent des législations qui régissent comment et où les entreprises peuvent conserver les données de leurs utilisateurs locaux, les grands fournisseurs de clouds doivent proposer des solutions attrayantes ou courir le risque de voir leurs clients se tourner vers des clouds locaux. Microsoft, avec Purview, et Google, avec Dataplex, proposent également des outils de gouvernance des données, mais aucun d'entre eux n'est allé aussi loin qu'AWS pour faire de la souveraineté numérique un pilier central de sa stratégie de cloud.Parmi les autres annonces, citons une version sans serveur d'OpenSearch (le service de recherche dérivé d'Elasticsearch) ; Amazon Security Lake, pour l'analyse des données utilisant le format OCSF (Open Cybersecurity Schema Framework) inter-fournisseurs ; SimSpace Weaver, pour les "simulations spatiales massives" ; de nouveaux types d'instance pour le calcul haute performance à forte intensité de données et pour l'inférence d'apprentissage automatique ; Amazon Supply Chain ; AWS Clean Rooms pour l'échange de données clients entre partenaires tout en protégeant la confidentialité ; et Amazon Omics pour l'analyse des données génomiques.Amazon Aurora est un système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) conçu pour le cloud computing et entièrement compatible avec les logiciels libres MySQL et PostgreSQL. Il permet de :Matt Garman, vice-président senior des ventes, du marketing et des services globaux d'AWS, note que donner aux clients le contrôle de leurs données a toujours été une priorité pour AWS, mais avec des exigences légales en constante évolution, la gestion de tout cela est devenue de plus en plus complexe.« Dans de nombreux endroits dans le monde, comme en Europe, les politiques de souveraineté numérique évoluent rapidement. Les clients sont confrontés à une incroyable complexité, et au cours des 18 derniers mois, beaucoup nous ont dit qu'ils craignaient de devoir choisir entre la pleine puissance d'AWS et une solution de cloud souverain aux fonctionnalités limitées qui pourrait entraver leur capacité à innover, à se transformer et à se développer. Nous sommes convaincus que les clients ne devraient pas avoir à faire ce choix », écrit-il.La keynote a été régulière, mais dépourvue de nouveautés révolutionnaires et quelque peu lente, ce qui a amené Corey Quinn, observateur d'AWS et économiste du cloud, à déclarer que « dire que je suis déçu par cette keynote est un euphémisme significatif ». Il s'agit du 11e AWS re:Invent, avec 50 000 participants selon le PDG Selipsky, qui en est à sa deuxième année depuis qu'il a succédé à Andy Jassy. L'événement est énorme, avec des sessions réparties dans six hôtels-casinos caverneux de Las Vegas, mais il n'est pas tout à fait revenu aux chiffres de 2019, où environ 60 000 personnes s'étaient présentées.De l’avis de certains analystes, « Selipsky est plus poli que son prédécesseur ». Il ne s’est pas livré à des diatribes comme celles de Jassy contre Oracle ou Microsoft, bien qu'il ait déclaré qu'Aurora est « le service à la croissance la plus rapide de l'histoire d'AWS’ et « 1/10 du coût des bases de données commerciales », ce qui fait réfléchir sur la relation toujours difficile entre AWS et l'open source.L'un des problèmes d'AWS à re:Invent est qu'il y a de nombreuses présentations sur les cinq jours et qu'il peut être difficile de trouver suffisamment de grandes nouvelles à diffuser à travers toutes ces présentations. Il n'était pas très logique, par exemple, que le vice-président senior Peter de Santis présente de nouveaux types d'instances EC2 (Elastic Compute Cloud) alors que Selipsky en présentait d'autres en l’espace d’un jour. Selipsky a également emmené les participants dans des voyages dans l'espace, dans l'exploration sous-marine et dans la traversée de l'Antarctique avec Scott et Amundsen ; des occasions de présenter des images étonnantes.Certaines des nouvelles d'aujourd'hui relèvent davantage du domaine des solutions que de celui des nouvelles technologies, comme AWS Omics ou AWS Supply Chain, actuellement en disponible en version preview, qui « aide les responsables de la chaîne d'approvisionnement à atténuer les risques et à réduire les coûts pour accroître la résilience de la chaîne d'approvisionnement ».AWS monte progressivement et inévitablement en puissance, passant de blocs de construction à des applications complètes, et, ce faisant, concurrence un plus grand nombre de ses partenaires. Mais cela est moins convaincant que les innovations passées telles que Lambda serverless qui permettait d’exécuter du code sans penser aux serveurs ou aux clusters ou la virtualisation Nitro, ou les processeurs Graviton Arm, qui se sont toutes avérées être des technologies de rupture.« Le changement est en marche, mais on a l'impression que les gants se détachent pour une concurrence beaucoup plus directe avec les entreprises de logiciels/cloud B2B », a remarqué James Governor, analyste chez Redmonk. Selipsky a fait référence à la technologie "just walk out" qui permet aux clients d'entrer dans une épicerie et d'en sortir avec leurs achats sans l'inconvénient des caisses et à la façon dont un service de reconnaissance des paumes appelé Amazon One réduit la nécessité de faire la queue.Malgré l'absence d'annonces de technologies révolutionnaires, des services tels que l'intégration ETL zéro répondent à des problèmes réels et les entreprises clientes d'AWS pourront être satisfaites des progrès réalisés par le géant du cloud.AWS offre déjà une gamme de fonctions de protection des données, d'accréditations et d'engagements contractuels qui permettent aux clients de contrôler l'emplacement de leurs données, les personnes qui peuvent y accéder et la manière dont elles sont utilisées. AWS s'engage à développer ces capacités pour permettre a ses clients du monde entier de répondre à leurs exigences en matière de souveraineté numérique.L’approche d'AWS pour tenir son engagement de souveraineté numérique consiste à continuer à rendre le cloud AWS souverain dès sa conception.Source : AWS at re:Invent keynoteQuel est votre avis sur le sujet ?