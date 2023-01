Clever Cloud et Scaleway s'associent pour proposer une offre Platform as a Service 100 % européenne et souveraine

Cette nouvelle offre permet de tirer parti de la complémentarité des catalogues des deux fournisseurs, et de permettre aux clients d’élargir les possibilités combinées d’une offre audacieuse, innovante et souveraine.



C'est avec plaisir que nous travaillons à nouveau avec Scaleway avec qui nos relations remontent loin dans notre histoire. C'est également au service de l'écosystème et de nos clients que nous avons construit un partenariat durable pour répondre aux attentes du marché. Cette nouvelle offre permet de tirer parti de la complémentarité des catalogues des deux fournisseurs, et de permettre aux clients d'élargir les possibilités combinées d'une offre audacieuse, innovante et souveraine.

Le développement de ce partenariat démontre l'alliance des forces complémentaires de Scaleway et Clever Cloud. Cette nouvelle offre est un jalon supplémentaire vers une adoption simplifiée du cloud dans un environnement souverain et respectueux de l'environnement.

L'objectif de cette alliance est de proposer aux développeurs, startups, PME et agences une alternative souveraine et performante, pour automatiser le déploiement de leurs applications web sur un écosystème durable.Web Platform - powered by Clever Cloud offre aux développeurs la possibilité de déployer leur code directement depuis des push GitHub, dans n'importe quel runtime, sans aucune connaissance en gestion de serveur et d'infrastructure.*Grâce à ses nombreux add-ons, y compris des services tels que les bases de données managées ou le stockage, Web Platform permet aux développeurs de mettre rapidement à l'échelle leurs applications web, et de réduire considérablement leur délai de mise sur le marché.*Quentin Adam, CEO, Clever Cloud, déclare :Ce lancement enrichit les catalogues respectifs de deux acteurs du cloud reconnus pour leur engagement dans la construction d'une alternative cloud européenne, souveraine et durable.DC5, le datacenter dernière génération de Scaleway, est à présent intégré à l'offre Clever Cloud, permettant aux développeurs de déployer leurs applications au sein d'un datacenter neutre en carbone, qui consomme 30 à 40 % d'énergie et 90 % d'eau de moins qu'un datacenter standard.Web Platform - powered by Clever Cloud complète l'offre de services et produits managés de Scaleway. Les utilisateurs de Scaleway seront ainsi en mesure d'accélérer considérablement le lancement de leurs sites web grâce à une offre puissante, viable et souveraine.Gaspard Plantrou, VP PaaS, Scaleway, déclare :Scaleway aide les développeurs et les entreprises à créer, déployer et scaler des applications sur tout type d'infrastructure depuis 1999. Situé à Paris, Amsterdam et Varsovie, l'écosystème Scaleway est utilisé par plus de 25 000 entreprises qui choisissent la redondance multi-AZ, l'expérience développeur optimisée sans friction, les datacenters neutres en carbone et les outils natifs de Scaleway pour gérer leurs architectures multi-cloud.Créée en 2010, Clever Cloud est une société basée à Nantes spécialiste de l'automatisation informatique. Elle crée et fournit les briques logicielles nécessaires au déploiement souple des applications sur des architectures PaaS en self-service.