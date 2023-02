Les Chief Data Officers d'Europe, d'Amérique et d'APAC estiment que les investissements dans la gestion des données (68 % en moyenne mondiale) et le cloud (71 % en moyenne mondiale) vont augmenter

Malgré les facteurs macroéconomiques, les organisations augmentent leurs investissements dans la gestion des données, 68 % des Chief Data Officers prévoient une augmentation des investissements dans la gestion des données en 2023.





La fragmentation des données et le manque de coopération au sein de l'entreprise restent un problème :

- 55 % ont déclaré avoir plus de 1 000 sources de données dans leur organisation

- 50 % utiliseront cinq outils ou plus pour soutenir les priorités de gestion des données en 2023.





- 55 % ont déclaré avoir plus de 1 000 sources de données dans leur organisation - 50 % utiliseront cinq outils ou plus pour soutenir les priorités de gestion des données en 2023. L'amélioration de la qualité et de la gouvernance des données sont les principales priorités au niveau mondial :

- 52 % des CDO ont cité l'amélioration de la gouvernance de leurs données et de leurs processus comme l'une des principales priorités de la stratégie des données pour 2023.

- 42 % d’entre eux prévoient d'investir dans des capacités de qualité des données et de gestion des données de référence, qui sont des capacités de gestion des données très recherchées.





- 52 % des CDO ont cité l'amélioration de la gouvernance de leurs données et de leurs processus comme l'une des principales priorités de la stratégie des données pour 2023. - 42 % d’entre eux prévoient d'investir dans des capacités de qualité des données et de gestion des données de référence, qui sont des capacités de gestion des données très recherchées. L'alignement de la stratégie est essentiel et assure investissement et succès :

- 73 % des CDO dont les stratégies commerciales et de données sont fortement alignées prévoient une augmentation des investissements.

- 76 % des responsables des données qui ont déclaré être très ou complètement alignés sur leur stratégie data et commerciale ont également le contrôle total de leur budget.

», a déclaré Jitesh Ghai, Chief Product Officer chez Informatica. «Les stratégies de données évoluant rapidement, les Chief Data Officers cherchent à changer et à s'adapter rapidement, notamment en explorant de nouvelles tendances telles que le data mesh, la data fabric, l'observabilité des données, l'ESG et la durabilité, et les data marketplaces – qui nécessitent toutes une visibilité et une gouvernance des données. Alors que les CDO rassemblent des stratégies et des outils pour atteindre leurs objectifs commerciaux, il est essentiel de développer des métriques et des mesures pour ces résultats. Dans l'ensemble, ces résultats mettent l'accent sur la gestion, le contrôle et l'unification des données en 2023, ce qui indique que le leadership en matière de données sera de plus en plus au cœur des nouvelles stratégies de données et des résultats commerciaux mesurables.Enquête menée par Wakefield Research auprès de 600 CDO, CAO et CDAO, entre le 9 et le 22 novembre 2022. Les quotas ont été fixés à 200 pour les États-Unis, 200 pour l’Europe (Royaume-Uni, France, Allemagne) et 200 pour la région APAC (Japon, Corée, Chine, Singapour, Australie, Malaisie, Inde).Informatica, spécialiste de la gestion des données cloud d’entreprise, permet aux entreprises d’exploiter le pouvoir de transformation des données. Informatica Intelligent Data Management Cloud™ (IDMC) est une plateforme de gestion des données de bout en bout, cloud-first, cloud-native et basée sur l’IA qui connecte, gère et unifie les données sur tous les systèmes hybrides et multi-cloud, donnant ainsi aux entreprises les moyens de se moderniser et de faire progresser leurs stratégies de données.Source : Informatica Trouvez-vous cette étude pertinente ?Votre entreprise prévoit-elle d'augmenter les investissements dans le cloud et la gestion des données ?