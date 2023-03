Microsoft a proposé de modifier ses pratiques de cloud computing pour régler les plaintes antitrust déposées par de plus petits rivaux

Le groupe de logiciels américain a avancé une proposition concrète, s'appuyant sur l'annonce faite l'an dernier par son président, Brad Smith.La Commission, qui agit en tant qu'autorité de la concurrence pour les 27 pays de l'Union européenne et a infligé à Microsoft une amende de plus de 1,6 milliard d'euros (1,7 milliard de dollars) au cours de la dernière décennie, surveillera le règlement.Microsoft a déclaré avoir introduit des changements dans ses pratiques de licence en octobre suite aux commentaires des fournisseurs de cloud européens.La Cloud Infrastructure Services Providers in Europe (CISPE), un groupe commercial dont les membres incluent le leader du marché du cloud computing Amazon, a déclaré qu'il ne faisait pas partie du règlement.", a déclaré un porte-parole du CISPE.."Source : MicrosoftQu'en pensez-vous ?Microsoft réussira-t-elle à faire une proposition satisfaisante pour stopper les plaintes déposées par ses rivaux ?