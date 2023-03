Un avantage déloyal

Dans les premiers commentaires publics de Google Cloud sur Microsoft et ses accords européens, son vice-président Amit Zavery a déclaré à Reuters que l'entreprise avait soulevé la question auprès des agences antitrust et demandé aux régulateurs antitrust de l'Union européenne d'y regarder de plus près.En réponse, Microsoft a fait référence à un billet de blog publié en mai de l'année dernière, dans lequel son président Brad Smith déclarait qu'il « occupe une bonne position de numéro deux en matière de services en ligne, avec un peu plus de 20 % de part de marché des revenus mondiaux des services en ligne ». « Nous sommes attachés à la Communauté européenne de cloud computing et à son succès », a déclaré un porte-parole de Microsoft à Reuters.La rivalité entre les deux géants américains de la technologie est intense dans le secteur du cloud computing, qui connaît une croissance rapide et représente plusieurs milliards de dollars, et où Google talonne le leader du marché Amazon et Microsoft.Le secteur a récemment fait l'objet d'une surveillance réglementaire accrue, notamment aux États-Unis et en Grande-Bretagne, en raison de la domination de quelques acteurs et de son rôle de plus en plus critique à mesure que de plus en plus d'entreprises transfèrent leurs services vers le cloud computing.Microsoft a proposé de modifier ses pratiques en matière de cloud computing dans le cadre d'un accord avec quelques petits rivaux qui, à leur tour, suspendront leurs plaintes antitrust, a déclaré cette semaine à Reuters une personne ayant une connaissance directe de l'affaire. Cette initiative permettra d'éviter une enquête de l'UE.« Microsoft a certainement une position très anticoncurrentielle dans le domaine du cloud. La société tire parti de sa position dominante dans le secteur des services sur site, ainsi que d'Office 365 et de Windows, pour lier Azure et le reste des services en ligne et faire en sorte que les clients n'aient pas le choix », a déclaré Zavery lors d'une interview accordée, le mercredi 29 mars dernier, en fin de journée. « Lorsque nous parlons à nos clients, ils trouvent que beaucoup de ces pratiques de regroupement, ainsi que la façon dont ils créent des restrictions de prix et de licences, les empêchent de choisir d'autres fournisseurs », a-t-il ajouté.Selon Zavery, les accords individuels conclus avec plusieurs petits fournisseurs européens de solutions en ligne ne profitent qu'à Microsoft : « Ils rachètent de manière sélective ceux qui se plaignent et ne mettent pas ces conditions à la disposition de tous. Il s'agit donc d'un avantage déloyal pour Microsoft et les personnes qui se sont plaintes sont de toute façon liées à Microsoft ».« Quelle que soit leur offre, les conditions devraient être les mêmes pour tout le monde, et pas seulement pour un ou deux d'entre eux qu'ils ont choisis, ce qui montre qu'ils ont un tel pouvoir sur le marché qu'ils peuvent faire ces choses individuellement. Je dirais aux régulateurs qu'ils devraient envisager la question de manière globale, même si un ou deux fournisseurs peuvent s'entendre, cela ne résout pas le problème dans son ensemble. Et c'est ce problème que nous devons vraiment résoudre, pas les problèmes des vendeurs individuels, a ajouté Zavery.Microsoft doit encore faire face à une autre plainte antitrust de la part de la CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe), qui compte Amazon parmi ses membres. Le groupe commercial a rejeté les changements apportés par Microsoft.Zavery a rejeté l'idée selon laquelle il s'agirait d'une simple querelle entre Google et Microsoft. « La question ne concerne pas Google. Je tiens à ce que ce soit très clair. Il s'agit du cloud. L'idée de base du cloud était d'offrir un moyen ouvert et flexible de déployer vos logiciels et d'offrir aux clients davantage de choix afin qu'ils puissent exécuter leurs logiciels à l'endroit de leur choix et de manière beaucoup plus simple », a-t-il déclaré.Sources : Reuter, MicrosoftQu'en pensez-vous ?Microsoft réussira-t-elle à faire une proposition satisfaisante pour stopper les plaintes déposées par ses rivaux ?