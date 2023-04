Flexera One FinOps offre une vue intégrée de l'écosystème technologique. Il aide les équipes cloud à collaborer avec les partenaires et les parties prenantes au sein de l'entreprise, tels que les équipes ITAM et de gestion des licences logicielles (SLM), IT (opérations et ingénierie), finance, ingénierie, architecture et sécurité.", déclare Brian Adler, directeur principal de la stratégie du marché du cloud chez Flexera. "La dépendance à l'égard de FinOps s'accroît ; 72 % des organisations disposent désormais d'équipes FinOps dédiées, selon le rapport Flexera 2023 State of the Cloud. Le rapport, basé sur une enquête auprès des décideurs du cloud, a révélé que les dépenses en matière de cloud public dépassaient le budget de 18 % en moyenne, tandis que 30 % prévoient que les dépenses augmenteront au cours de l'année à venir. Ces résultats montrent qu'il est de plus en plus nécessaire de gérer plus efficacement les parcs informatiques hybrides et les dépenses qui s'y rapportent.", ajoute Adler. "Sources : Rapport de Flexera Qu'en pensez-vous ?L'utilisation d'un outil de gestion d'actifs cloud est-elle recommandée, selon vous ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ?