Le rapport est basé sur les réponses de 750 personnes interrogées dans le cadre d'une enquête menée fin 2022 et révèle que l'optimisation de l'utilisation existante du cloud (économies) est l'initiative principale (rapportée par 62 % de toutes les personnes interrogées).", déclare Brian Adler, directeur principal de la stratégie du marché du cloud chez Flexera. "."Les résultats indiquent également une légère tendance à l'utilisation d'un seul cloud public, le multi-cloud passant de 89 % l'année dernière à 87 % cette année. L'utilisation d'un cloud public unique a augmenté à 11 %, contre 9 % l'année dernière.L'année dernière, Azure a dépassé AWS pour la première fois en termes de taux d'adoption, mais le rapport 2023 montre qu'AWS est de nouveau en tête, 47 % des entreprises utilisant ce fournisseur pour des charges de travail importantes et 41 % utilisant Azure. La proportion d'utilisateurs des services cloud d'Oracle, d'IBM et d'Alibaba reste relativement inchangée.L'entreposage de données est l'offre PaaS la plus utilisée, suivie par DBaaS (relationnel). Mais l'apprentissage automatique/l'intelligence artificielle est expérimenté plus que tout autre service, et c'est également la principale offre PaaS dont l'utilisation est planifiée.Source : Flexera Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?Votre organisation opte-t-elle pour un fournisseur de cloud unique, ou préfère-t-elle le multi-cloud ?