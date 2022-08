Alors que les entreprises continuent d'être confrontées à des factures mensuelles élevées en matière de cloud - les coûts du cloud se classant pour certaines d'entre elles en deuxième position après les salaires en termes de dépenses professionnelles - la visualisation des coûts, l'optimisation des dépenses et la réduction des dépenses inutiles deviennent des priorités majeures.Le problème est que 44 % des personnes interrogées déclarent qu'au moins un tiers de leurs dépenses en matière de cloud est gaspillé chaque année. La visibilité est le principal coupable : la majorité des cadres interrogés (53 %) déclarent que l'obtention d'une visibilité sur l'utilisation et les coûts du cloud est leur principal défi pour contrôler les dépenses et réduire le gaspillage ; 19 % déclarent ne pas être en mesure de gérer leur budget cloud en raison d'une visibilité insuffisante sur l'utilisation du cloud.Les coûts du cloud deviennent également de plus en plus complexes à suivre et à comprendre, ce qui conduit également à des dépenses inutiles ; 46 % des cadres déclarent que le surdimensionnement est une source principale de gaspillage du cloud, tandis que 45 % accusent la fragmentation des actifs du cloud entre les équipes et les fournisseurs.", explique David Drai, PDG et cofondateur d'Anodot. "."Source : Anodot Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Votre entreprise rencontre-t-elle des difficultés à gérer les coûts liés au cloud ?