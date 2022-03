l’amélioration de l’expérience client pour une analyse rapide des causes principales des problèmes de performances et leur résolution,

la sécurité et la conformité : la visibilité de toutes les données en transit, chiffrées ou non permet d’éliminer les angles morts sur le réseau hybride. Ceci incluant le trafic est-ouest issu des conteneurs et des appareils non gérés, offrant ainsi une posture de sécurité complète et cohérente,

l’évolutivité : la visibilité peut être intégrée à l’automatisation du cloud pour s’adapter de manière élastique à la demande,

la réduction des coûts et de la complexité : simplifier leur infrastructure hybride permet aux entreprises d’optimiser les coûts. L’accès aux données se fait une seule fois ainsi le réseau est capable d'optimiser le trafic et d’extraire les métadonnées pour leurs outils. Cela permet de réduire le nombre d’agents, la bande passante requise et l’utilisation du processeur, via une vue unique pour mieux gérer le trafic hybride.

Face à des environnements multicloud de plus en plus complexes et peu maniables, ils considèrent qu’il faut une solution globale qui interconnecte toutes les plates-formes, tous les outils et tous les clouds offrant une visibilité et une gouvernance claires sur l'ensemble. Sans ce cadre global dont 88 % des responsables informatiques déclarent avoir besoin, les coûts continueront d'augmenter et l'innovation stagnera.Le retour optimal sur l'investissement dans le cloud n’est pas au rendez-vous. En cause, les environnements cloud jugés de plus en plus complexes et difficiles à gérer du fait d’un manque de visibilité accentué par les îlots d’automatisation, l’éparpillement des outils et des équipes de développeurs souvent trop cloisonnées. Toujours selon l’étude, 74% des responsables ont répondu qu’ils rencontraient des difficultés à obtenir une visibilité complète de l’utilisation du cloud, et des éléments liés à l’ensemble des ressources des clouds et des outils.La visibilité est une clé d’efficacité indispensable à la gouvernance des réseaux. Les infrastructures sont de plus en plus hybrides et multi-clouds, et la complexité continue d'avoir un impact sur les risques, la conformité et les coûts. Les outils actuels de plateforme et d'observabilité ne sont pas suffisants.Les organisations ont besoin d’une interface d’observabilité avec gestion et contrôle intégrés, leur offrant une visibilité complète et cohérente de toutes les données en mouvement sur leur infrastructure cloud, public, privée ou hybride. Les atouts des solutions de visibilité sont nombreux : Gigamon offre un flux d'observabilité avancée qui exploite l'intelligence du réseau pour améliorer la performance des outils de sécurité et la visibilité.Bertrand de Labrouhe, Directeur des ventes Europe du sud commente : «Gigamon offre une visibilité réseau unifiée et des analyses sur toutes les données en temps réel, des paquets bruts aux applications, à travers les infrastructures physiques, virtuelles et de cloud.Source : Gigamon Trouvez-vous cette enquête pertinente ?Votre entreprise parvient-elle à tirer partie du multi-cloud ?