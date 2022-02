Un nouveau rapport de CloudBolt Software montre que 88 % des plus de 500 responsables techniques interrogés disent vouloir un "gestionnaire de gestionnaires", c'est-à-dire une solution globale permettant de combler les cloisonnements, d'unifier la stratégie globale multi-cloud/multi-outils et de tout gérer activement à partir d'un seul et même endroit.Ce n'est pas surprenant si l'on considère les difficultés auxquelles les entreprises sont confrontées. 79 % des personnes interrogées déclarent se heurter à un mur en utilisant leurs outils et plateformes existants. Ces limites sont dues au fait que trop de groupes au sein d'une entreprise utilisent trop d'outils et de clouds différents. 80 % d'entre elles ont du mal à obtenir une visibilité complète de l'utilisation et des dépenses liées au cloud.Jeff Kukowski, PDG de CloudBolt, déclare : "Les trois principales raisons invoquées pour vouloir une solution unique sont les suivantes : trop d'outils de cloud répartis entre des équipes cloisonnées, vulnérabilités en matière de sécurité et coût.Alors que 78 % d'entre elles pensent avoir réalisé des économies en utilisant le cloud au lieu de leurs centres de données sur site, 80 % disent avoir du mal à obtenir une visibilité complète des coûts et des dépenses pour l'ensemble de leurs outils, ressources et clouds.Source : CloudBolt Pensez-vous que cette étude est pertinente ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ? trouvez-vous qu'une solution unique pour gérer toutes les plateformes et les systèmes de cloud est l'idéal ?Quels sont les principaux obstacles à la mise en place de cette solution ?